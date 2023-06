Le « contrôle » des citoyens russes en Occident est « le coût de la guerre », a déclaré Petr Pavel

Les Russes vivant en Occident devraient être étroitement surveillés par les services de sécurité, a déclaré le président tchèque Petr Pavel. Il a mentionné le traitement des Japonais de souche par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale comme un exemple de mesures de sécurité en temps de guerre.

Pavel a fait valoir son point de vue dans une interview avec le média financé par le gouvernement américain Radio Free Europe/Radio Liberty jeudi.

« Quand il y a une guerre en cours, les mesures de sécurité liées aux ressortissants russes devraient être plus strictes qu’en temps normal », il a dit. « Tous les Russes vivant dans les pays occidentaux devraient être surveillés beaucoup plus que par le passé. »

Le dirigeant tchèque a établi une comparaison avec le traitement des Américains d’origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, qu’il a décrit comme un « régime de contrôle strict » et « la surveillance des services de sécurité ».

« C’est simplement le coût de la guerre », Pavel a déclaré.

Alors que les tensions entre les États-Unis et le Japon impérial augmentaient, il y avait un soupçon croissant de déloyauté dans la société américaine dirigée contre les Japonais de souche. La méfiance a été alimentée par un sentiment anti-asiatique historique sur la côte ouest.

Deux mois après l’attaque de Pearl Harbor en décembre 1941, le président Franklin Roosevelt a publié un décret en vertu duquel au moins 125 000 de ces personnes, pour la plupart des ressortissants américains, ont été forcées de vivre dans des dizaines de centres de détention à travers le pays. La politique est restée en place jusqu’en 1946.

Le président Jimmy Carter a autorisé une commission à examiner la décision controversée et ses effets sur la sécurité nationale et à donner des conseils sur la manière de réparer ses victimes. Son rapport, publié en 1983, a déclaré que l’ordre n’était pas justifié par la nécessité militaire et enraciné dans les préjugés raciaux et l’hystérie guerrière.

« Une grave injustice a été faite aux Américains et aux étrangers résidents d’ascendance japonaise qui, sans examen individuel ni aucune preuve probante contre eux, ont été exclus, expulsés et détenus par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale », disait le document.

Les conclusions ont été contestées par certains médias. Un article du Washington Post de 1983 déclarait qu’un « nombre significatif » des espions japonais vivaient sur la côte ouest, donnant à Roosevelt une raison d’agir comme il l’a fait.