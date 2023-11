Surveiller les chiens de garde : le siège d’Israël et les bombes étouffent ses campagnes de relations publiques | Conflit israélo-palestinien

Il y a un problème avec les nouvelles techniques de propagande et de relations publiques d’Israël qui visent à redorer l’image de son armée en Occident comme l’une des « armées les plus morales » du monde. Le problème est que le monde voit la gravité et l’ampleur inhumaines des meurtres, de la famine et du siège des civils palestiniens par Israël à la télévision et sur les réseaux sociaux, ce qui a un impact qui dépasse ses capacités de relations publiques. Même ses partisans les plus ardents, comme les États-Unis, appellent désormais à une « pause humanitaire » pour permettre aux civils palestiniens ravagés d’accéder aux produits essentiels à leur survie comme la nourriture, l’eau et les médicaments.

Alors qu’Israël continue d’attaquer les hôpitaux, les écoles qui abritent des femmes et des enfants, ainsi que les quelques réservoirs d’eau et boulangeries restants, sa propagande consiste notamment à « avertir » les civils du nord de Gaza de quitter leurs maisons et leurs quartiers avant de les bombarder. Le 13 octobre, l’armée a largué des tracts et envoyé des messages téléphoniques aux 1,1 million d’habitants de la ville de Gaza et de ses environs, leur donnant 24 heures pour partir vers le sud. Dans le cas contraire, disent les tracts, ils pourraient être considérés comme « complices d’une organisation terroriste ». Depuis lors, l’avertissement a été répété à plusieurs reprises, mais de nombreux Palestiniens n’ont pas évacué.

Israël affirme que son avertissement vise à minimiser les risques pour les civils. De telles affirmations sont largement rejetées par tous ceux qui suivent ces conflits, mais elles semblent bien paraître auprès du public occidental (ce qui explique peut-être pourquoi certains tracts sont en anglais et en arabe). Pourtant, cette opération de relations publiques amateur est démentie par le fait que la plupart des attaques de missiles israéliens ne sont pas précédées d’avertissements. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles près de 1 000 Palestiniens en moyenne sont tués ou blessés chaque jour, dont près de la moitié sont des enfants – et la moitié des 2,2 millions d’habitants de Gaza ont été déplacés à l’intérieur du pays.

Le fait qu’Israël oblige les civils à quitter leurs foyers pourrait bien être un crime de guerre, selon le représentant d’Amnesty International Saleh Higazi, qui a déclaré après le début du largage des tracts sur Gaza en octobre : « Les attaques délibérées contre des civils et des biens et infrastructures civils sont des crimes de guerre, tout comme les attaques disproportionnées. La Cour pénale internationale mène une enquête active sur la situation en Palestine et devrait enquêter de toute urgence sur ces attaques, considérées comme des crimes de guerre.»

« L’intention génocidaire d’Israël est claire », m’a dit Noura Erekat, professeur de droit à l’Université Rutgers, dans une interview cette semaine. “Tout ‘avertissement’ est dénué de sens et inadéquat, car il est clair que l’objectif est de chasser les Palestiniens de Gaza, ou de les forcer à s’installer dans sa région la plus méridionale.”

Ces « avertissements » ne constituent pas des efforts crédibles pour réduire le nombre de morts civiles, pour de nombreuses raisons :

Israël reste la « puissance occupante » de Gaza, malgré son retrait de 2005, car il exerce toujours des éléments clés de son autorité sur la bande de Gaza et maintient un contrôle total de ses frontières. Le recours à la force par un État n’est autorisé par le droit et les conventions internationales que dans la mesure de la force utilisée contre lui, et le droit international interdit également de bombarder les terres occupées.

La Quatrième Convention de Genève exige que la puissance occupante assure les besoins alimentaires et médicaux de la population civile sous son occupation. Israël fait exactement le contraire.

Si Israël voulait réellement tuer ou capturer des dirigeants du Hamas, il lui reste bien d’autres options que de détruire des quartiers entiers sous leurs habitants.

Si Israël voulait vraiment protéger les civils, il les dirigerait vers des routes sûres menant à des zones sûres, plutôt que de les tuer alors qu’ils tentent de fuir vers le sud.

Il n’existe aucun endroit sûr dans tout Gaza, donc demander aux gens de fuir pour se mettre en sécurité est un canular cruel.

Des milliers de civils ne peuvent pas partir vers le sud même s’ils le souhaitaient, en raison de leur condition physique ou de leur statut dans des hôpitaux ou des écoles transformées en refuges.

Considérer ceux qui refusent de quitter leur foyer, leur hôpital ou leur refuge comme des complices du terrorisme est une forme de punition collective interdite par le droit international.

Même si Israël avertit les civils de bouger, il n’a pas le droit de les attaquer. Omar Shakir, directeur de Human Rights Watch pour Israël et la Palestine, a récemment déclaré au New York Times : « Beaucoup de ceux qui sont partis ont découvert qu’ils étaient toujours dans la ligne de mire… Donner un avertissement ne dispense pas les parties de l’obligation de protéger les civils. »

Amnesty International a noté en 2014, après avoir examiné les attaques israéliennes contre des cibles militaires présumées dans des zones civiles de Gaza : « Dans les cas où Amnesty International a été en mesure de déterminer la cible possible, elle a constaté qu’il ne s’agissait pas en fait d’un objectif militaire. , que le bilan dévastateur des civils et des biens civils était hors de proportion avec tout avantage militaire tiré de l’attaque et/ou qu’Israël n’a pas pris les précautions nécessaires pour minimiser les dommages causés aux civils et aux biens de caractère civil.

La mascarade israélienne consistant à conseiller aux habitants de Gaza de quitter leurs maisons pour leur sécurité apparaît aux yeux des analystes avertis comme un signe de l’intention d’Israël de vider la totalité ou la majeure partie de Gaza en chassant ses habitants vers le Sinaï ou ailleurs – autrement connu sous le nom de nettoyage ethnique, voire de génocide. Les Palestiniens y voient une horrible répétition de leur Nakba de 1948, qui a vu la moitié de la population palestinienne devenir des réfugiés permanents.

Lex Takkenberg, qui a été pendant des décennies conseiller général et responsable de l’éthique à l’UNRWA et est maintenant conseiller principal de l’ONG Renaissance arabe pour le développement et la démocratie, a déclaré dans une interview : « Au-delà de la vengeance et de la tentative de destruction du Hamas, le gouvernement israélien voit une solution en or. opportunité de se débarrasser de Gaza une fois pour toutes.

« Israël ne peut pas facilement poursuivre de tels objectifs de nettoyage ethnique et de génocide alors que le monde est témoin des immenses souffrances des civils palestiniens. Ils pourraient avoir besoin, avec le soutien des États-Unis, d’un prétexte humanitaire pour pousser une grande partie ou la totalité des Gazaouis vers le Sinaï. Ou bien ils continuent de créer la panique, comme ils l’ont fait en 1948, cette fois en coupant toutes les communications et en privant les Gazaouis de nourriture, d’eau ou de médicaments, tandis que les bombardements se poursuivent. Cela oblige des personnes désespérées et craintives à déménager ailleurs pour survivre. »

Si tel est l’objectif d’Israël, le monde peut voir à travers ses manœuvres comme des tracts demandant aux Palestiniens de se mettre en sécurité – alors qu’Israël s’est assuré qu’il n’y avait aucune sécurité pour eux à Gaza.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.