Tout a commencé par une seule phrase dans un article de blog sur l’Islande: «Un agriculteur cherche du soutien dans une station météorologique et une ferme ovine.»

C’était en 2012 et, après avoir étudié la photographie dans la ville industrielle allemande de Dortmund, j’étais prêt pour un changement. J’avais depuis longtemps prévu de visiter l’Islande, et quand j’ai lu sur la ferme isolée, tout s’est réuni. J’ai répondu au message, décroché le poste, vendu la plupart de mes affaires et réservé mon vol.