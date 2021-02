La Nouvelle-Zélande fournira des produits d’époque gratuits dans les écoles, mais n’osez pas appeler cela une victoire pour les droits des femmes! Pas si vous faites partie du Parti vert, dont le député a rapidement été rappelé d’utiliser plutôt l’expression «personnes avec utérus».

Golriz Ghahraman, un législateur d’origine iranienne qui est le porte-parole du Parti vert pour les affaires étrangères, a applaudi la décision du gouvernement de mettre sur pied le programme pilote, qui offre aux élèves des produits scolaires gratuits, dans tout le pays. «Les droits des femmes sont des droits humains!» elle a tweeté.

Bien que personne ne soutienne que les nouvelles n’étaient pas bonnes, certains commentateurs ont choisi la devise elle-même, en disant Ghahraman aurait dû dire «Personnes avec utérus» au lieu. Autres accueilli elle pour ne pas avoir fui le mot « femmes, » mais ils furent bientôt déçus, comme la députée se corrigea.

«Désolé pour tous mes trans et genres divers [supporters] (également désolé pour tous les terfs qui sont devenus indûment excités), « elle a ajouté, assimilant apparemment l’utilisation de « femmes » dans le contexte d’être un transphobe haineux. TERF signifie «Féministe radicale trans-exclusion», mais est depuis longtemps devenu une insulte lancée par les militants pro-trans.

L’autocensure rapide de Ghahraman n’est guère surprenante. Défenseur de longue date des droits des minorités, le Parti vert d’Aotearoa en Nouvelle-Zélande a récemment connu un certain schisme entre la vieille garde féministe et une nouvelle vague d’activistes concentrant leur plaidoyer sur la communauté trans.

Pas de Golriz. Vous représentez un parti où vous ne pouvez pas parler de femmes. En fin de compte, cela rend le parti faible et inutile parce que vous devez parler dans des euphémismes de plus en plus complexes et dénués de sens ou risquer d’être annulé par vos propres partisans.

– Jan Rivers (@swannieriv) 19 février 2021