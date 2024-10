Surveillances et avertissements émis pour le sud de la Floride

Plusieurs avertissements de tornade en vigueur pour Palm Beaches et Treasure Coast Mise à jour : 12 h 58 HAE le 9 octobre 2024

Un avertissement de tornade a été émis pour le sud-ouest du comté de Palm Beach. La rotation arrive du comté de Broward. Il se trouve au sud-ouest de Belle Glade et se dirige vers le nord et le nord-ouest. Cherchez un abri maintenant. Lundi après-midi, le National Hurricane Center a émis des veilles et des avertissements pour Palm Beaches et Treasure Coast avant l’ouragan Milton. Avertissement de tornade Centre-nord du comté de Palm Beach jusqu’à 12h30. Sud-ouest du comté de St. Lucie jusqu’à 13h30. Sud-est d’Okeechobee Comté jusqu’à 13 h 30. Comté de Northwestern Martin jusqu’à 13 h 30. Avertissement d’ouragan Comté d’Indian RiverSt. Comté de LucieVeille aux ouragans du comté d’OkeechobeeComté de MartinAvertissement de tempête tropicale Comté de Palm BeachComté de MartinVeille aux tornadesUne surveillance des tornades est en vigueur pour le sud de la Floride. Prévisions de la saison des ouragans WPBF 25 2024