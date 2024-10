Surveillance du repêchage NFL de Dane Brugler : 3 espoirs émergents qui pourraient être des premiers joueurs surprises

Nous ne sommes qu’en octobre, donc le tableau du premier tour du repêchage de la NFL 2025 est toujours en pleine évolution alors que les dépisteurs visitent les campus dans tout le pays.

Mis à part certains quarts-arrières, la plupart des joueurs de mon top 50 initial ont joué à la hauteur des attentes et seront dans la liste pour être repêchés au premier tour. Mais pour le repêchage de cette semaine, je voulais présenter trois non- Les espoirs de quart-arrière qui font le buzz parmi les dépisteurs de la NFL en tant que montants potentiels, même s’ils ne sont pas autant évoqués à l’échelle nationale.

Cameron Williams, RT, Texas

Pour ceux qui ont regardé la victoire du Texas au Michigan, vous connaissez peut-être Williams comme le bon plaqueur qui n’arrêtait pas d’être pénalisé (quatre drapeaux dans ce match). Le match contre le Michigan était le troisième départ en carrière de Williams et son premier sur la route, donc des erreurs de jeunesse étaient à prévoir. Mais les principaux points à retenir de son film dans son ensemble sont ses mouvements fluides et sa puissante force de préhension, en particulier pour un joueur de sa taille (6 pieds 5 pouces, 335 livres) et de sa longueur.

Williams a été (hilarant) signalé pour avoir tenu ce jeu, ce qui a annulé une passe de touché de Quinn Ewers. De toute évidence, c’était une bonne réputation pour le bon tacle et illustrait sa capacité à contrôler l’avantage.

Bien qu’encore brut, Williams est doux et fort dans son coup de pied pour protéger le bord (seulement deux pressions autorisées cette saison), et sa portée est impressionnante lorsque le Texas lui demande de sortir dans l’espace. La plupart ont choisi le plaqueur gauche du Texas, Kelvin Banks Jr., comme premier tour, mais certains éclaireurs pensent que les caractéristiques brutes de Williams pourraient finalement faire de lui le meilleur choix au repêchage.

Derrick Harmon, DT, Oregon

Transfert de l’État du Michigan (l’Oregon a ouvert le chéquier NIL), Harmon a des qualités perturbatrices avec sa rapidité initiale et ses mouvements de balayage puissants pour accéder aux lacunes.

Junior en chemise rouge de Détroit, Harmon s’est mis sur le radar de la NFL au cours des deux dernières saisons à East Lansing et a fait un autre pas en avant dans son développement cette saison. Il mène les Ducks pour les pressions (18) et est deuxième pour les plaqués (13) cette saison. Les scouts sont impatients de voir Harmon – et toute la ligne défensive – contre l’Ohio State dans quelques semaines.

Josh Simmons, LT, État de l’Ohio

Ohio State a refait sa ligne offensive la saison dernière, notamment en faisant appel à Simmons, un jeune et prometteur plaqueur de San Diego State. Il a connu des hauts et des bas lors de sa première saison à Columbus, mais a montré d’énormes progrès cette saison en tant que junior en chemise rouge.

Lorsque vous pariez sur les traits de ligne offensive, donnez-moi les bloqueurs agiles avec un contrôle corporel flexible et de solides traits de finition – ce qui est une manière claire de résumer l’ensemble des compétences de Simmons. S’il continue à jouer à ce niveau le reste de la saison, nous pourrions ajouter un autre Buckeye au premier tour.

Trois espoirs incontournables de la NFL ce week-end

1. Nate Noel, RB, Missouri (chez Texas A&M, midi HE, ABC)

Un transfert de l’État des Appalaches, Noel (6,6 verges par course) remplace Cody Schrader. Il a totalisé 318 verges au sol au cours des deux derniers matchs, mais fait face à un test plus difficile contre les Aggies, qui n’ont pas encore accordé une course de 100 verges cette saison. Bien que sous-dimensionné à seulement 184 livres, Noel lit bien ses blocs et sait où attaquer avec des coupes concises. Il cherche à se consolider en tant que choix au repêchage du troisième jour.

2. Yahya Black, DT, Iowa (à Ohio State, 15h30, CBS)

Si l’Iowa veut créer la surprise à Columbus, il devra gagner dans les tranchées. Imposant joueur de ligne mesurant 6-5 1/2 et 333 livres avec des bras de 35 pouces, Black est toujours à la recherche de son premier sac de 2024, mais il a été perturbateur contre la course, contrôlant le point d’attaque et trouvant le ballon. Il est en compétition pour une place lors de la deuxième journée du week-end de repêchage.

3. Jalen Royals, WR, État de l’Utah (à Boise State, 19 h, FS2)

De toute évidence, la principale attraction de ce match est le demi offensif de Boise State Ashton Jeanty, qui se sépare en tant que RB1 dans cette classe de repêchage. Mais lorsque Utah State a le ballon, surveillez le maillot n°1, car les Royals sont un meneur de jeu doté de talents repêchables. Sa taille est ordinaire (5-11 1/2, 193 livres), mais c’est un athlète explosif doté des formidables compétences de balle nécessaires pour créer de gros jeux – les Royals ont mené le FBS en 2023 avec sept attrapés de plus de 50 verges.

Statistiques de la semaine

• Ceci est votre rappel hebdomadaire que Jeanty est l’un des meilleurs espoirs du repêchage 2025 de la NFL. Un mois après le début de la saison, il mène tout le football universitaire en verges au sol (845), en verges par course (10,3), en touchés au sol (13) et en plaqués manqués forcés (43).

Ce que Jeanty a fait à la défense de l’État de Washington le week-end dernier était remarquable.

Ashton Jeanty a fait ressembler la défense de l’État de Washington à une équipe JV. Je n’ai jamais vu autant de tacles manqués forcés sur une cassette RB. Regardez simplement ces 5 clips. #RB1 pic.twitter.com/kVZGdYLBeR – Danois Brugler (@dpbrugler) 29 septembre 2024

• Le receveur d’Ole Miss Tre Harris (6-2, 208) est un athlète de bonne taille doté de solides compétences avec le ballon, mais il a également développé ses compétences de course après capture cette saison. En 12 matchs la saison dernière, il s’est classé 74e au pays avec 360 verges après attrapé ; en cinq matchs en 2024, Harris mène le FBS avec 403 yards après attrapé (seulement deux autres joueurs FBS dépassent les 300 yards YAC). Harris a été l’un des points forts des Rebels lors de la défaite de samedi dernier contre le Kentucky, produisant un record en carrière de 121 verges après la capture.

• L’Alabama a perdu plusieurs éléments clés dans le secondaire cette intersaison, mais il a fait un ajout important avec le demi de coin transféré de l’USC Domani Jackson. L’ancienne recrue cinq étoiles a réalisé sa première interception contre le Géorgien Carson Beck le week-end dernier et a été un homme de couverture cette saison, n’accordant que 16,7 pour cent d’attrapés (12 cibles, deux attrapés pour 18 yards). Jackson est un vrai junior et aura une décision à prendre dans la NFL après la saison.

Perspective en hausse…

Un espoir qui crée le buzz parmi les dépisteurs de la NFL est le passeur du Boston College, Donovan Ezeiruaku, qui mène le FBS avec 8,0 sacs. Bien que sous-dimensionné (6-2 3/8 et 241 livres), il a une rapidité semblable à celle d’un chat pour tirer des trous et plonger sous les blocs. Et il a également une longueur de bras surprenante (34 5/8 pouces), ce qui l’aide à prendre l’avantage et à se présenter dans le jeu de course. Ezeiruaku était imparable contre Western Kentucky le week-end dernier, terminant avec 14 plaqués, 4,0 plaqués pour perte, 3,0 sacs et un échappé forcé.

Considéré comme une possibilité de fin de ronde par les dépisteurs entrant dans la saison, Ezeiruaku fait des efforts pour être pris en compte parmi les 100 premiers choix.

Perspective en baisse…

L’une des raisons pour lesquelles le quart-arrière Carson Beck est revenu en Géorgie pour sa saison senior était le mauvais goût laissé dans sa bouche par une défaite dans le match pour le titre de la SEC contre l’Alabama. Au lieu de venger cette défaite samedi, il a réalisé la pire performance de sa carrière.

Oui, Beck a contribué à un retour en seconde période à Tuscaloosa, mais il a été responsable de quatre revirements et a eu du mal à impressionner les dépisteurs de la NFL présents. Bien que l’ensemble du travail soit ce qui compte le plus, la façon dont les quarts-arrières se comportent dans les plus grands matchs du calendrier a un peu plus d’importance. Beck a encore beaucoup de matchs cruciaux devant lui pour changer le récit, mais il a joué plus comme un troisième tour que comme un premier tour contre le Tide.



La recrue des Buccaneers de Tampa Bay, Bucky Irving, a dépassé les 1 000 verges au cours de chacune de ses deux dernières saisons dans l’Oregon. (Brandon Sloter / Image du sport / Getty Images)

Une recrue revisitée

Le succès de l’offensive des Buccaneers repose davantage sur le jeu de passes que sur l’attaque précipitée. Mais Bucky Irving a été un arrière complémentaire productif et mène actuellement toutes les recrues en verges au sol (203), alors que Tampa ajoute plus à son assiette à chaque match.

Voici le résumé de son rapport de dépistage dans mon guide du repêchage NFL 2024 :

Titulaire de deux ans à l’Oregon, Irving était le meneur de l’attaque de course équilibrée et à lecture de zone du coordinateur offensif Will Stein. Après avoir quitté le Minnesota après une saison pour des touches plus offensives, il a dépassé les 1 000 verges au sol au cours de chacune de ses deux saisons à Eugene et a mené tous les porteurs de ballon FBS pour les attrapés (56) en 2023. Avec sa vision, sa rapidité de dard et son mouvement dans le trou, Irving trouve régulièrement des yards qui ne lui sont pas bloqués. Même s’il aura plus de mal à gagner des mètres après un contact dans la NFL, son équilibre corporel et son centre de gravité bas sont des atouts, en particulier dans l’espace. Dans l’ensemble, Irving est sous-dimensionné et sous-alimenté, mais il possède des compétences en matière de capture de passes et des qualités de course instinctives pour trier rapidement et effectuer des coupes directionnelles nettes vers la lumière du jour. Il se projette comme un arrière complémentaire de la NFL qui peut être un changement productif au sein d’un comité.

(Photo du haut de Cameron Williams : Gregory Shamus / Getty Images)