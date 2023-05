Surveillance des inondations pour l’Okanagan

Avec un ciel ensoleillé à venir dans l’Okanagan, Environnement Canada a annulé la surveillance des inondations de la région.

Mission Creek, ainsi que ses affluents autour du territoire de Syilx, Vernon, Kelowna, Penticton et les régions avoisinantes ont tous vu leur statut déclassé.

«Le système de basse pression qui a touché l’intérieur du centre de la Colombie-Britannique au cours des derniers jours a évolué», lit-on dans un rapport d’Environnement Canada. « Des conditions plus chaudes et plus sèches sont prévues pour le reste de cette semaine. »

Le rapport ajoute qu’à ce stade de la saison, la fonte du manteau neigeux s’est également atténuée.

Les rivières qui traversent la vallée de Similkameen et Nicola ont également vu leurs veilles de crue annulées.

La rivière Shuswap ainsi que la rivière South Thompson et ses affluents demeurent sous surveillance de crue. À Enderby, le Shuswap coule à 435 mètres cubes par seconde et devrait culminer et commencer à reculer d’ici le 25 mai.

Le South Thompson coule actuellement à 1040 mètres cubes par seconde et devrait atteindre son maximum dans les prochains jours.

