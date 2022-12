Surveillance de Trump – Le New York Times

Il a été populaire à Washington ces dernières années de déplorer le déclin des pouvoirs de surveillance du Congrès, et avec raison. Donald Trump a utilisé des poursuites et de nouveaux niveaux d’obstruction pour contrecarrer efficacement une myriade d’enquêtes des démocrates de la Chambre. Il a quitté ses fonctions après avoir protégé avec succès ses déclarations de revenus et a survécu à deux destitutions.

Pourtant, à la fin de la majorité des démocrates à la Chambre, il devient clair que l’évaluation doit être mise à jour. Après des années de broyage, certains des efforts du Congrès pour faire la lumière dans les coins les plus sombres de la présidence Trump se sont révélés remarquablement productifs.

Pas plus tard que cette semaine, un comité de la Chambre a pris des mesures pour révéler les déclarations de revenus que Trump a refusé de publier, après un combat de plusieurs années qui s’est poursuivi jusqu’à la Cour suprême. Dans les prochains jours, le public pourra lire par lui-même des documents qui ne manqueront presque pas de saper davantage l’image de prospérité financière que l’ancien président a cherché à façonner.

Et aujourd’hui, le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole prévoit de conclure sans doute l’enquête du Congrès la plus approfondie depuis des décennies. Ses enquêteurs ont fait irruption dans le cercle restreint de Trump, ont diffusé des témoignages accablants à des dizaines de millions d’Américains et ont remis des tonnes de preuves aux procureurs fédéraux.