Surtensions Uber et Lyft : ce qu’il faut savoir

Quelques semaines après avoir reçu la deuxième dose d’un vaccin contre le coronavirus, Debora Lima est revenue à une vieille routine : elle a sorti son téléphone et a demandé un trajet en Uber pour pouvoir retrouver des amis pour le dîner.

Mais au lieu de faire un trajet en cinq minutes comme elle l’avait prévu, Uber a surpris Mme Lima avec une attente de 19 minutes et un tarif cher. Ce n’était pas un problème ponctuel. Mme Lima, une résidente de Miami âgée de 28 ans, prévoyait de dépenser 100 $ par mois pour de fréquents voyages Uber. Deux courses récentes seulement ont absorbé la moitié de son budget mensuel.

Alors que la pandémie de coronavirus semble reculer aux États-Unis et que de plus en plus de personnes recommencent à voyager, à socialiser et à utiliser des applications de covoiturage, elles découvrent que ces trajets bon marché et rapides sont devenus plus coûteux et moins facilement disponibles. Les clients de tout le pays se disent surpris par les hausses de prix. Dans certains cas, disent-ils, leurs trajets Uber depuis les aéroports coûtent autant que leurs billets d’avion.

Uber et son principal rival, Lyft, reconnaissent que les prix sont en hausse et que les temps d’attente sont plus longs, mais ils ne fourniront pas de détails. Une analyse récente de la société de recherche Rakuten Intelligence a révélé que le coût d’un trajet était 37% plus élevé en mars qu’il ne l’était il y a un an. En avril, le coût a augmenté de 40 pour cent.