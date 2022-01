Surtension Omicron au Brésil hospitalisant les non vaccinés

Au cours du week-end, le ministre de la Santé Marcelo Queiroga était dans la capitale d’Amazonas, Manaus, pour promouvoir l’effort de vaccination. Et mercredi soir, de retour dans la capitale Brasilia, il a déclaré que les hôpitaux brésiliens étaient plus solides que l’année dernière, lorsque le nombre de morts du COVID-19 a dépassé les 4 000 par jour, et a de nouveau souligné le besoin de vaccins.