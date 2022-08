Surstock, les retours des achats en ligne stimulent le marché de la liquidation

Le comportement des consommateurs, une récession imminente et les réactions des détaillants aux problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie se combinent pour entraîner une renaissance de la liquidation, selon un conseiller commercial et futuriste du commerce de détail.

Des entreprises comme la défunte chaîne canadienne Liquidation World ont liquidé des biens de consommation en Amérique du Nord pendant des décennies, déplaçant généralement les stocks restants des détaillants en faillite.

Cependant, Doug Stephens affirme qu’un nouveau paysage de vente au détail post-pandémique pourrait voir les liquidateurs servir un nouvel objectif : déplacer les retours des achats en ligne et le surstock de détail créé à la suite des problèmes de chaîne d’approvisionnement créés par la pandémie.

“Ce que nous avons vu à travers la pandémie, c’est qu’il y a eu une véritable révolution dans la façon dont les consommateurs font leurs achats”, a déclaré Stephens à CTVNews.ca. “Les gens achètent en ligne maintenant beaucoup plus qu’ils ne le faisaient avant la pandémie… et le taux de retour des marchandises est plus élevé lorsqu’ils sont achetés en ligne.”

Stephens a déclaré que le taux de retour des vêtements achetés en ligne peut atteindre 33 %. En outre, une analyse publiée conjointement par la National Retail Federation et Appriss Retail – une société de logiciels et d’analyse – a révélé qu’en 2021, les acheteurs ont retourné en moyenne 16,6 % de leurs achats. Ce nombre était en hausse par rapport à 10,6% en 2020 et plus du double du taux de 2019.

Stephens a déclaré que les grands détaillants en ligne avec des politiques de retour libérales comme Amazon et Wayfair ont déplacé le filigrane des politiques de retour dans le paysage de la vente au détail, alimentant la tendance des consommateurs à acheter des articles en ligne, uniquement pour les renvoyer. Dans certains cas, comme avec Amazon, Stephens a déclaré que les détaillants acheminent ces retours directement à des liquidateurs tiers.

“Donc, ce que nous constatons, c’est que des détaillants comme Amazon, Wayfair et d’autres n’acceptent même pas ces marchandises. Ils ne veulent pas les récupérer”, a-t-il déclaré. “Ils ne font que les revendre à des liquidateurs et cela crée presque une sous-classe. ou sous-catégorie de vente au détail sur le marché maintenant que les liquidateurs deviennent essentiellement une force quotidienne sur le marché pour effacer ces rendements.”

Stephens a déclaré que les retours d’achats en ligne ne représentent qu’une partie des stocks excédentaires que les détaillants tentent de déplacer. Un décalage important entre la demande de biens de consommation pendant la pandémie et l’offre de ces biens a également contribué au surstock des détaillants.

Les détaillants pris sans inventaire au milieu des problèmes de chaîne d’approvisionnement de 2020 et 2021 rattrapent enfin la demande d’articles ménagers et d’électronique, a-t-il déclaré, juste à temps pour que la croissance économique ralentisse au Canada et aux États-Unis, ce qui amène les consommateurs à réduire leurs dépenses.

En juillet, Walmart a publié une mise à jour budgétaire avertissant que ses bénéfices d’exploitation chuteraient fortement car elle réduisait les prix pour déplacer les stocks en raison d’une offre excédentaire de marchandises générales. Cette discorde entre l’offre et la demande a créé un nouveau marché de liquidation que Stephens s’attend à voir persister pendant un certain temps.

“Une fois que [retailers] ont pu rattraper la demande et passer des commandes importantes et recevoir des commandes importantes, nous commençons maintenant à entendre les réverbérations d’une récession imminente », a déclaré Stephens.

“Alors maintenant, vous avez des détaillants assis sur des montagnes d’inventaire qu’ils doivent maintenant vider.”