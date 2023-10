Les astronomes ont repéré le sursaut radio rapide (FRB) le plus éloigné à ce jour dans une galaxie si lointaine que sa lumière a mis huit milliards d’années pour atteindre la Terre.

L’explosion à distance des ondes radio cosmiques, dont la source a été détectée par le très grand télescope (VLT) de l’Observatoire européen austral (ESO), a duré moins d’une milliseconde.

Il a libéré l’équivalent de l’émission totale du Soleil sur 30 ans, en une infime fraction de seconde, ce qui en fait l’un des FRB les plus énergétiques jamais observés, selon les scientifiques.

Les FRB sont des rafales d’ondes radio super intenses d’une milliseconde produites par des sources non identifiées dans le cosmos lointain.

Ils ont été découverts en 2007 par l’astronome américain Duncan Lorimer, a indiqué Science Alert sur son site Internet.

Seules quelques dizaines d’événements similaires ont été observés dans les données collectées par les radiotélescopes du monde entier et on ne sait pas quelles en sont les causes, a indiqué la revue Science sur son site Internet.

La plupart ne durent que quelques millisecondes et ne sont plus jamais revues, mais on sait que deux d’entre elles ont répété leurs émissions.

La découverte confirme que les FRB peuvent être utilisés pour mesurer la matière manquante entre les galaxies, offrant ainsi une nouvelle façon de peser la matière manquante entre les galaxies. Universa déclaré l’équipe de recherche.

À l’heure actuelle, les méthodes utilisées pour mesurer la masse de l’Univers donnent des réponses contradictoires et remettent en question le modèle standard de la cosmologie.

Professeur Ryan Shannon, de l’Université de technologie de Swinburne à Australiequi a co-dirigé l’étude, a déclaré : « Si nous comptons la quantité de matière normale dans l’Univers – les atomes dont nous sommes tous constitués – nous constatons qu’il manque plus de la moitié de ce qui devrait être là aujourd’hui.

« Nous pensons que la matière manquante se cache dans l’espace entre les galaxies, mais elle est peut-être si chaude et diffuse qu’il est impossible de la voir avec les techniques normales. »

Il a ajouté : « Des sursauts radio rapides détectent cette matière ionisée.

« Même dans un espace presque parfaitement vide, ils peuvent « voir » tous les électrons, ce qui nous permet de mesurer la quantité de choses qui se trouvent entre les galaxies. »

L’éclatement, nommé FRB 20220610A, a été découvert en juin de l’année dernière par le radiotélescope ASKAP en Australie.

Stuart Ryder, astronome de l’Université Macquarie en Australie et co-auteur principal de l’étude, a déclaré que l’explosion était « plus ancienne et plus éloignée que toute autre source de FRB découverte à ce jour et probablement au sein d’un petit groupe de galaxies en fusion ».

Les résultats sont publiés dans la revue Science.