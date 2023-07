Surrey v Nottinghamshire, Lancashire v Essex, et plus: cricket du comté – en direct

« Le Somerset est un comté qui me tiendra toujours à cœur et je suis ravi d’avoir l’opportunité de retourner au club où mon parcours de cricket a commencé » #WeAreSomerset pic.twitter.com/xTsNfu4N8Z

il y a 37 min 05h54 HAE

J’ai Kyra Sethna-Mcintosh avec moi aujourd’hui, en stage Guardian, et elle reprendra le blog un peu plus tard. Sur le terrain The Oval, les tondeuses sont poussées d’avant en arrière, d’avant en arrière, et le personnel de terrain époussette les guichets.