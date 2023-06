Surrey v Lancashire, Essex v Warwickshire, et plus: cricket du comté – en direct

« Il serait totalement improductif de mettre le Yorkshire en faillite et la BCE n’essaie pas de faire une telle chose. Nous recherchons une approche raisonnable et essayons de trouver un équilibre. Jane Mulcahy, KC pour la BCE.

Sean Ingle est au Centre d’arbitrage international, 190 Fleet Street, écoutant les recommandations de sanction de la BCE pour le Yorkshire et, plus tard, les arguments d’atténuation du Yorkshire.

il y a 1h 05.07 HAE Rassemblement du lundi

Daniel Bell-Drummond et Tawanda Muyeye ont frappé Kent à la domination totale au County Ground. Muyeye, 22 ans, qui est arrivé au Royaume-Uni en tant que demandeur d’asile, a basculé vers son premier siècle de championnat – un six le menant à 99, un tiré quatre à cent, sur quoi il a retiré son casque en souriant et enfoui son visage dans Bell-Drummond’s larges épaules. La paire avait mis 318 quand Muyeye a été attrapé pour 179, mais Bell-Drummond a continué, et encore, 271 pas sur les souches, broyant Northamptonshire dans la poussière.

Un stand de dernier guichet de 130 entre Sean Abbott et Dan Worrall a éclaté LancashireLe ballon de , qui avant que la paire ne se réunisse, avait l’air d’avoir un avantage dès la première manche. Au moment où ils ont été séparés, Surrey avait une avance de 86. Les quatre premiers du Lancashire étaient tous éliminés par des souches.

C’était l’époque de Harmer à Chelmsford, Warwickshire tombant à 158 contre Essex et forcé de suivre après que Simon Harmer ait attrapé six guichets.

Somerset s’est glissée avec étourderie dans une robe scintillante, jetant l’attente par la fenêtre, après que Matt Henry ait traversé le zip Nottinghamshire alignement de frappeurs avec un sort de quatre pour 26, limitant l’avance des Notts à seulement 23. George Bartlett s’est ensuite précipité vers son deuxième cent de championnat de l’année.

Liam Dawson a le match de sa vie au Rose Bowl : un siècle de première manche suivi de six guichets comme Middlesex implosé. Josh de Caires, le fils de Michael Atherton, avait récolté sept records en carrière pour 144 en Hampshirec’est 419.

Matt Parkinson, prêté à Durhama pris deux guichets dans Leicestershirela réponse courageuse de Durham au 517-6 déclaré ; tandis que Daniel Moriarty, Yorkshire‘s prêté, a empoché trois guichets contre Gloucestershire. Matthew Revis était le troisième centurion du Yorkshire du match.