Au pont Trent, Notts se dirige vers un dépliant, alors que Ben Slater tire la troisième balle de la journée pour six, A quatre coups, et ainsi de suite. Et le déluge de guichets continue à New Road, le veilleur de nuit Josh Davey pris en flagrant délit. Leicestershire, 75-3.

Si vous ne les avez pas croisés avant, Sporting Memories fait un travail remarquable en aidant les personnes âgées et les personnes atteintes de démence grâce au pouvoir du sport et de la réminiscence.

il y a 2h 04h57 HAE Le tour du jeudi

Ollie Robinson a serré le klaxon Ashes, piégeant Marnus Labuschagne pour un seul à Hove. Il était l’un des quatre guichets de Robinson comme Glamorgan désintégré pour 123. Mais il y avait plus de friandises en réserve pour ceux qui avaient fait le voyage vers la côte sud.

Peu avant six heures et demie, Labuschagne a tiré sur les poignets de ses manches de chemise et a envoyé deux overs de son legpin à Steve Smith. Son coéquipier australien n’a pas été tenté et a déménagé avec un tic et une égratignure caractéristiques à un 68 invaincu. Smith a également regardé avec intérêt Michael Neser, en lice pour un appel vert tardif, renvoyé Cheteshwar Pujara pour son premier Sussex canard.

Six quilleurs de test ont été répartis sur les tableaux de bord à Lord’s, où Middlesex passé la journée à courir après le ballon. Deux premiers guichets étaient partis Somerset vulnérable, mais George Bartlett a rebondi à son premier siècle de l’année, et Tom Abell 77, alors qu’ils mettaient en place un troisième partenariat de guichet rapide de 183. Tom Kohler-Cadmore, annonçant ses meilleures références de Bazball, a décollé avec un six en le pavillon et ajouté 68 à 60 balles.

HampshireJames Vince a glissé sa serviette dedans et s’est coincé dans le Northamptonshire bowling, comme il l’avait fait à Wantage Road le mois dernier. Cette fois, il s’est retrouvé à un rot satisfait de sa centaine, avant d’être rattrapé après avoir soutenu Rob Keogh pour 95. Autour de lui, Liam Dawson a fait un 55 invaincu et il y avait des quarante de Fletcha Middleton et Ben Brown.

Sur un terrain plat de Bristol, Graham Clark a fait son premier cent en six ans en tant que DurhamL’express au bâton de s’est poursuivi contre le Gloucestershire, réalisant près de 400 courses en une journée. Il y avait quatre guichets pour Zafar Gohar.

Vingt-deux guichets sont tombés à New Road lors d’une journée de balles oscillantes, de rebonds imprévisibles et de frappes nerveuses. D’abord Leicestershire ont été éliminés pour 173 ; maintenus ensemble uniquement par un ordre tardif 30 de Chris Wright et un cinquante de Colin Ackermann. Wright, réchauffé, puis fileté Worcestershire avec cinq guichets pour un éternuement, car ils ont été éliminés pour 83.

Kent fait Surrey transpirez sur leur dernier guichet à The Oval, alors que Joey Evison et Michael Hogan ont ajouté 82 en 14 overs et ont même récolté un point au bâton. Des richesses inattendues d’un 118-7 peu prometteur. À Trent Bridge, Alastair Cook en a mis 72 en cloque Essex‘s 298, avec trois guichets pour Nottinghamshireest Stuart Broad.

Trois diplômés de la South Asian Cricket Academy ont fait leurs débuts au championnat jeudi – Zaman Akhter (Gloucestershire), Arafat Bhuiyan (Kent) et Zain Ul-Hassan (Glamorgan).