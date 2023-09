Surrey se rapproche du titre de champion du comté après avoir remporté trois des cinq points nécessaires | Actualités sur le cricket

Tom Lawes a remporté cinq guichets alors que Surrey a remporté trois des cinq points dont il a besoin pour être couronné champion du comté lors de la journée d’ouverture contre le Hampshire à l’Ageas Bowl.

Lawes, polyvalent, a franchi l’ordre intermédiaire du Hampshire pour son troisième cinq pour de la saison – d’une valeur de cinq pour 27 – avec Kemar Roach en récoltant trois pour 41.

Hampshire s’est battu à un 219 inférieur à la normale autour du 78 positif de Ben Brown avant que Mohammad Abbas ne repousse Surrey, qui a terminé la journée avec 47 pour deux, soit un déficit de 172.

Essexla seule équipe qui a pu capitaliser sur un effondrement improbable du Surrey a été frappée par une superbe manche de Rob Keogh pour Comté de Northampton à Wantage Road.

Son comté étant déjà relégué, le joueur de 31 ans a fait le show avec un superbe 154 sur seulement 147 balles pour remporter le premier point bonus au bâton de son comté à domicile toute la saison.

Ce faisant, Keogh a réussi 6 000 courses de première classe en carrière et est devenu le meilleur buteur du Northamptonshire dans le championnat cette saison alors qu’ils ont clôturé sur 279 pour six.

Menacé de relégation Kent a enduré une journée d’ouverture frustrante à Canterbury alors que Lancashire récupéré de 18 pour trois et 240 pour huit pour atteindre 327 tous sur les souches.

Les hôtes, qui sont entrés dans le tour final avec un point d’avance sur Middlesex, ont pris un bon départ avec des guichets précoces pour le retour de Matt Quinn et Nathan Gilchrist, mais leur optimisme a été de courte durée.

Josh Bohannon a marqué 113 et a réalisé un 121 crucial pour le cinquième guichet avec George Balderson, qui en a fait 54, pour soutenir les espoirs du Lancashire de terminer parmi les trois premiers.

Sans doute avec un oeil sur les événements de Cantorbéry, Moyen-sex – qui doivent améliorer le résultat de Kent ou l’égaler avec au moins un point bonus de plus que leurs rivaux – ont clôturé une journée d’ouverture tronquée contre Nottinghamshire sur 162 pour trois.

Seuls 42 overs étaient possibles après un départ retardé par la pluie et il semble crucial que le partenariat entre Ryan Higgins (60) et John Simpson (26) se transforme en quelque chose de substantiel lors de la deuxième journée.

Somerset ont été renfloués par leur ordre inférieur alors qu’ils atteignaient 180 pour huit le premier jour contre Comté de Warwick à Edgbaston.

Après que la pluie ait anéanti la première séance, les visiteurs ont chuté à 37 pour six mais

Neil Wagner (55 ans, pas retiré) et Josh Davey (28 ans, pas retiré) ont déclenché un renouveau.

Graham Clark et David Bedingham ont tous deux marqué des siècles en tant que vainqueurs de la Division 2 Durham accumulés sur les pistes cherchant à terminer la saison avec une victoire sur Leicestershire.

Les visiteurs, qui ont commencé avec l’espoir de rejoindre leurs hôtes en Division 1 la saison prochaine, ont choisi de jouer aux quilles et ont fait des percées précoces en renvoyant Alex Lees pour six.

Cependant, Michael Jones et Scott Borthwick ont ​​mis 99 pour le deuxième guichet et un partenariat ultérieur de 208 entre Clark et Bedingham a laissé les hôtes bien en contrôle à 409 pour cinq à la clôture.

Derbyshire dominé le jeu de la première journée à Glamorgan en tant qu’arbitre Sue Redfern est entrée dans l’histoire en devenant la première femme à devenir arbitre dans un match masculin de première classe en Angleterre et au Pays de Galles.

Luis Reece a réalisé un 139 invaincu et c’est Lloyd qui a confirmé les guichets de Harry Came et Brooke Guest alors que les visiteurs atteignaient 308 pour deux, avant Glamorgan. a répondu avec 22 sans perte aux souches.

Kashif Ali a choisi le moment idéal pour afficher un record en carrière de 93 Comté de Worcester ont renforcé leurs espoirs de promotion en atteignant 280 pour cinq lors d’une journée d’ouverture tronquée à Headingley.

Kashif, 25 ans, n’avait marqué que 98 points lors de quatre apparitions précédentes remontant à l’été dernier, mais il a intensifié ses efforts lorsque cela comptait pour son comté, qui a besoin de deux points supplémentaires pour rejoindre le club. Durham en réclamant une promotion.

Seize guichets sont tombés le premier jour à Sussex comme Gloucestershireà la poursuite de sa première victoire de la saison, a réduit les hôtes à 202 avant de clôturer la journée d’ouverture avec 136 pour six.