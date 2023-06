Surrey pourchasse le record de 501 cibles pour battre Kent dans le championnat du comté alors que Dom Sibley marque un siècle de marathon | Nouvelles du cricket

Surrey a enregistré la poursuite la plus élevée du championnat du comté en 98 ans alors qu’ils ont marqué 501 à battre Kent par cinq guichets à Cantorbéry.

Dom Sibley a marqué le siècle le plus lent de la compétition alors qu’il dirigeait les visiteurs vers la huitième plus haute poursuite de première classe jamais enregistrée et la deuxième plus élevée de l’histoire du championnat.

Ils ont raté le record du championnat d’un point, Middlesex poursuivant 502 pour battre le Nottinghamshire par quatre guichets à Trent Bridge en 1925.

Ce qui menaçait d’être une dernière journée palpitante s’est plutôt transformé en une procession unilatérale alors que Sibley et Ben Foakes ont frappé sans pitié, éclipsant la précédente poursuite la plus élevée de Surrey de 410, réalisée sur ce site en 2002.

Foakes en a fait 124, tandis que Sibley a terminé sur 140 sur 415 balles après avoir atteint son siècle en 511 minutes et 368 livraisons.

Et Sibley a mené à bien le travail en ramenant Surrey à la maison avec Jordan Clark après un magnifique exploit de concentration et d’endurance.

Trois jours de sautes d’élan, de chance, de brillance individuelle et d’erreur humaine avaient laissé le match presque parfaitement équilibré au début de la quatrième journée, Kent ayant besoin de sept guichets et Surrey 238 points.

Le dernier jour, cependant, n’a offert presque rien du drame des trois précédents.

Ayant besoin de moins de trois ans et plus, les champions en titre se sont dirigés vers la cible lentement et prudemment.

La séance du matin était presque idéale pour Surrey. Foakes et Sibley ont vu le nouveau ballon et ont marqué principalement en simple, à un moment donné, effectuant 10 overs sans limite. Foakes a survécu à un appel lbw de Wes Agar, mais ils n’étaient par ailleurs pas menacés.

Kent était convaincu que Hamid Qadri avait Foakes, le 73, pris derrière, mais le gardien de guichet a survécu.

Sibley a finalement atteint trois chiffres lorsqu’il a conduit Joey Evison pour quatre, battant le record précédent de la tonne la plus lente – compris comme étant le siècle de 453 minutes de Jason Gallian pour le Lancashire contre le Derbyshire à Blackpool en 1994.

Foakes en a pris deux à Jack Leaning dans le suivant pour élever une centaine de tirs relativement rapides sur 198 livraisons.

L’objectif étant désormais inférieur à 100, Surrey a légèrement augmenté l’agressivité. Le 130e au-dessus est allé pour 20 mais Foakes a été rattrapé par Matt Quinn à la limite de Joe Denly, mettant fin à un partenariat de 207.

C’était 452-4 au thé et la poignée de fans de Surrey à l’entrée d’Old Dover Road savouraient chaque minute.

Will Jacks était absent pendant 19, rattrapé par Agar au large d’Arshdeep Singh, mais à ce moment-là, il ne restait plus que 40 courses à faire.

Clark a scellé la victoire avec un simple contre Denly et Surrey a quitté le terrain pour une ovation bien méritée de la part des fans locaux et extérieurs.

L’Essex clôture la victoire dominante

Ailleurs, Sam Cook, Simon Harmer et Jamie Porter ont aidé Essex enregistrer une victoire de 196 points sur Somerset.

Le quilleur rapide Cook a attrapé deux guichets en deux livraisons avec le nouveau ballon avant que Harmer n’en prenne deux autres pour réclamer des chiffres de match de huit pour 178 et Porter a arrondi la queue.

Somerset devait battre 151 overs ou atteindre 466 pour gagner, mais ils ont finalement été éliminés pour 269 avec deux sessions à perdre.

Lancashire n’ont fait qu’un boulot pour marquer les 92 points dont ils avaient besoin pour décrocher une victoire à six guichets contre Hampshire en un peu plus d’une heure de jeu le quatrième jour.

Un 64 invaincu par le capitaine de Red Rose, Dane Vilas, a dirigé son équipe vers une première victoire de championnat de la saison avant le déjeuner.

Joe Clarke a transformé son premier siècle de balle rouge pendant 21 mois en une jeune fille double-cent comme Nottinghamshire refusé Warwickshire la victoire.

Grâce aux 229 invaincus de Clarke, couvrant huit heures et 38 minutes, Notts a récupéré un déficit de 416 lors des premières manches après avoir suivi.

Le Worcestershire est désespérément à court de battre le Sussex

Dans la deuxième division, Worcestershire sont tombés terriblement en deçà de leur objectif de 386 dans un match nul tendu avec Sussex.

Les quatre résultats étaient possibles avec deux livraisons du match restantes, avant que Joe Leach n’ait besoin de cinq sur le ballon final, mais un swing et un raté ont laissé les visiteurs bloqués sur 381 pour huit.

Chris Wright et Callum Parkinson ont pris quatre guichets chacun comme Leicestershire renvoyé Gloucestershire pour 202.

Cela a laissé les Foxes avoir besoin de 221 pour gagner et ils sont rentrés chez eux pour la perte de cinq guichets avec Rehan Ahmed frappant un rapide 71 et Colin Ackermann faisant 78 non éliminés.

Yorkshire ont célébré une victoire au championnat pour la première fois en 14 mois alors qu’ils en ont battu 65 Derbyshire par trois guichets.

Les 95 livraisons invaincues de Shan Masood sur 112 et un run-a-ball 41 non sorti de Dom Bess ont permis aux visiteurs de rentrer à la maison après que Dawid Malan soit tombé sur la première balle de la journée.

Chris Cooke (134 non éliminé) et Timm van der Gugten (52 non éliminé) ont frappé Glamorgan à un match nul à Durham avec un stand ininterrompu de 153.