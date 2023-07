Surrey a ordonné de poursuivre avec le service de police de Surrey

Le gouvernement provincial néo-démocrate a ordonné à la ville de Surrey de poursuivre avec le service de police de Surrey et d’abandonner son plan visant à conserver la GRC de Surrey comme police de juridiction de la ville.

Le ministre de la Sécurité publique et solliciteur général Mike Farnworth a confirmé ce mercredi agir conformément à l’article 2 de la Loi sur la police, lors d’une conférence de presse à Victoria.

La mairesse de Surrey, Brenda Locke, n’a pas pu être jointe dans l’immédiat pour commenter.

Après avoir examiné un récent rapport d’entreprise de la ville de Surrey, Farnworth a constaté que la ville n’avait pas réussi à faire valoir que rester avec la GRC serait sûr, n’aurait pas d’incidence négative sur les autres communautés de la Colombie-Britannique et qu’elle ne respectait pas les conditions imposées par le gouvernement provincial sur le processus.

« La sécurité des gens, à Surrey et dans toute la province, n’est pas négociable », a déclaré Farnworth mercredi. «La ville n’a pas satisfait aux exigences que j’ai imposées pour éviter une situation où il n’y a pas assez de policiers pour assurer la sécurité des gens à Surrey. Nous ne pouvons permettre que des gens de Surrey ou d’autres collectivités soient mis en danger.

«Les Britanno-Colombiens doivent savoir que lorsqu’ils appellent la police, de l’aide viendra et que les habitants de Surrey veulent que cette incertitude quant à savoir qui surveillera leur ville cesse et qu’ils soient en sécurité dans leur communauté.»

Ce dernier développement a mis près de cinq ans dans la fabrication. Lors de la réunion inaugurale de l’ancien conseil de Surrey le 5 novembre 2018, le conseil, dirigé par le maire de l’époque Doug McCallum et sa majorité dans la Safe Surrey Coalition, a notifié dans une décision unanime aux gouvernements provincial et fédéral qu’il mettait fin à son contrat avec la GRC – qui surveille ces régions depuis le 1er mai 1951 – pour créer sa propre force.

Un schisme dans les rangs du conseil plusieurs mois plus tard a vu les conseillers Brenda Locke, Jack Hundial et Steven Pettigrew se séparer du SSC, Locke et Hundial formant finalement Surrey Connect. Les trois ont retiré leur soutien de la transition policière, percevant un manque de responsabilité et de transparence dans le processus.

Locke s’est ensuite présenté à la mairie, faisant campagne pour rester avec la GRC, et a battu McCallum aux élections municipales du 15 octobre 2022.

Elle a ensuite utilisé sa majorité au conseil pour renverser la décision de 2018 et avertir le gouvernement provincial qu’il avait décidé de conserver la GRC. Des mois plus tard, Farnworth a organisé une conférence de presse en avril dernier recommandant que Surrey continue de construire le SPS, au grand dam de Locke et de sa majorité qui ont répondu en réaffirmant lors d’un vote 6-3 le 15 juin qu’il continuerait avec la GRC, arguant que c’était la décision de Surrey de prendre.

Farnworth a conclu, sur la base des documents fournis par la ville de Surrey, que la ville et la GRC ne sont pas en mesure d’« empêcher un exode » d’agents du SPS ou de renforcer suffisamment les rangs de la GRC de Surrey sans attirer des gendarmes d’autres communautés.

« Le service de police de Surrey est la seule voie à suivre pour assurer la sécurité des habitants de Surrey, ainsi que des habitants de toute la province, et pour mettre en place les services de police stables et à long terme dont ils ont besoin », a déclaré Farnworth. « Une collaboration efficace entre la ville, le service de police de Surrey et la GRC est essentielle pour poursuivre la transition, et j’ai clairement indiqué à toutes les parties que je m’attends à ce qu’elles travaillent ensemble pour atteindre notre objectif commun de sécurité pour les habitants de Surrey.

Une analyse financière commandée par le ministère de Farnworth a conclu que le service de police de Surrey coûterait environ 30 millions de dollars de plus par an que la GRC, mais le gouvernement provincial « reste déterminé à fournir 150 millions de dollars pour aider à compenser ces coûts supplémentaires », indique un document du gouvernement provincial.

Plus à venir…

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook Suivez-nous sur Instagram et suivez Tom sur Twitter