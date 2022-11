Deedee Austin, auteur-compositeur-interprète de 16 ans, de la Première nation Abegweit, a remporté les Music Nova Scotia Awards.

Austin a remporté des prix dans deux catégories : artiste autochtone de l’année et nouvel artiste d’enregistrement de l’année. Elle a également été nominée dans deux autres.

“(C’est) tellement surréaliste”, a-t-elle déclaré.

Austin a commencé à faire de la musique alors qu’elle n’avait que 11 ans et a sorti son premier single à 14 ans. Elle a sorti son premier EP un an plus tard et a maintenant trois singles.

“J’ai toujours adoré la musique, ça m’a rendu si heureux”, a déclaré Austin lors de l’émission matinale de Global News.

“Vous n’en pensez rien, jusqu’à présent, comme, je viens de remporter deux récompenses.”

Son dernier single Vérité enfouiedont le clip est sorti le mois dernier, revient sur les vies autochtones prises par les pensionnats.

“Ce qui m’a donné envie d’écrire Vérité enfouie était, mon arrière-grand-mère était au pensionnat. J’ai découvert toutes les tombes anonymes », a déclaré Austin.

«J’étais juste comme, ça ne peut plus rester dans mes livres. Alors je l’ai emmené en studio, je l’ai couché et… je suis vraiment content du résultat.

Austin a déclaré que la musique était un moyen pour elle d’échapper à ce qui se passe dans le monde. Tous ses écrits sont basés sur des expériences vécues.

“Pour moi, mettre mon histoire et celle de mon peuple dans une chanson, c’est vraiment spécial.”

Le vidéoclip, mettant en vedette Austin jouant d’un piano brûlant devant la bibliothèque de Truro, a été réalisé avec l’aide de plusieurs personnes de l’industrie musicale de la Nouvelle-Écosse, de bénévoles et de son père.

Austin a dit qu’elle pense que cela a été bien reçu, “pour la lourdeur d’un sujet.”

La Semaine de la musique de la Nouvelle-Écosse 2022 a eu lieu le week-end à Sydney, avec des performances de nombreux artistes locaux.

Austin a joué deux fois, avec sa vitrine tenue samedi. Elle a également eu le temps d’assister aux performances des autres.

« J’adore me reconnecter, et ce sont des événements comme la Semaine de la musique de la Nouvelle-Écosse qui nous rassemblent.

Austin a déclaré qu’elle espérait sortir un nouvel album dans un proche avenir et prévoyait de renouer avec d’autres musiciens aux East Coast Music Awards au printemps.