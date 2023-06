«Surréaliste»: l’ancien entraîneur-chef des Penticton Vees soulève la Coupe Stanley avec Vegas

Soulever la Coupe Stanley – un rêve d’enfance pour beaucoup et quelque chose que des milliers de personnes ont eu du mal à mettre en mots après que cela se soit réellement produit.

Bruno Campese ne fait pas exception.

L’entraîneur-chef des Penticton Vees de 2004 à 2007 était sur la glace pour soulever la Coupe Stanley le mardi 13 juin, après la victoire décisive des Golden Knights de Vegas 9-3 contre les Panthers de la Floride au T-Mobile Arena.

Campese, un dépisteur des Golden Knights et membre original de la franchise d’expansion de six ans, a également été gardien de but pour les Knights de Penticton à l’adolescence de 1979 à 1981.

« Pour être honnête avec vous, c’est surréaliste », a déclaré le dépisteur à propos de la levée du trophée le plus convoité du hockey. « Pour entrer sur la glace, être près de la Coupe Stanley et avoir l’opportunité de la soulever avec toutes les personnes avec qui j’ai passé tant de temps… si difficile à mettre en mots.

« » Vous en rêvez toujours, mais ne pensez jamais que cela se produira réellement. «

Après avoir été joueur et entraîneur dans la BCHL, la WHL, la NCAA et les ligues professionnelles européennes, le dépisteur né à Nelson est retourné à Penticton et a travaillé à l’Okanagan Hockey Academy.

Un appel téléphonique et une offre d’emploi subséquente du directeur général des Golden Knights, Kelly McCrimmon, en 2016, ont de nouveau changé sa trajectoire de carrière.

Cela a fait de lui l’un des premiers éclaireurs amateurs à être employé par la franchise d’expansion.

« Quand l’opportunité s’est présentée, c’était un choix facile », a déclaré Campese. Je ne voulais pas refuser d’être dans la LNH pour travailler dans une équipe à partir de zéro.

Campese, qui vit à West Kelowna, est présentement affecté au dépistage des amateurs de la région de l’Ouest pour la franchise de la LNH.

Dans une conversation avec Western News, il dit qu’il suit toujours les Vees.

« Fred (Harbinson) a fait un excellent travail », a-t-il déclaré à propos de son successeur derrière le banc de Penticton. « Les Vees ont eu beaucoup de succès, j’y suis allé plusieurs fois cette saison et je reste toujours en contact avec les gens avec qui j’ai travaillé à l’OHA. »

Les Golden Knights ont terminé la saison régulière 2022-2023 avec le meilleur bilan de la Conférence Ouest (52-22-9). Ils ont battu les Jets de Winnipeg, les Oilers d’Edmonton, les Stars de Dallas et les Panthers en séries éliminatoires en route vers leur première victoire de la Coupe Stanley.

Après avoir participé au défilé de la coupe Stanley des Knights samedi sur le Strip emblématique de Las Vegas, l’ancien entraîneur des Vees se rendra au repêchage 2023 de la LNH, qui aura lieu les 28 et 29 juin à Nashville, au Tennessee.

