‘Surreal’ : Famille de ‘Jeopardy !’ la championne Mattea Roach prête pour le Tournoi des Champions

canadien Péril! La star Mattea Roach a battu deux autres super-champions de la saison dernière lors d’un match amical.

Roach a disputé son match hors-concours du Tournoi des champions mardi soir, lorsqu’elle a affronté Amy Schneider et Matt Amodio.

La candidate née en Nouvelle-Écosse a remporté 23 matchs consécutifs au cours de la saison diffusée au printemps, se retrouvant avec un total de 560 983 $ US en poche, soit un peu plus de 720 000 $ en dollars canadiens. Roach a également à la fois la cinquième plus longue séquence de l’histoire de l’émission et les cinquièmes gains les plus élevés en saison régulière. Lorsqu’elle a perdu son 24e match le 6 mai, elle n’a perdu que 1 $.

Sans surprise, elle a été nommée au Tournoi des champions en septembre.

Bien qu’il n’y ait pas eu d’argent en jeu dans le match de mardi, dans ce que l’hôte Ken Jennings a appelé une “sorte de répétition”, Roach a battu de loin ses concurrents, terminant avec 17 600 $ contre 904 $ pour Schneider et 3 600 $ pour Amodio.

🚨ÇA SE PASSE 🚨 Le match entre Amy Schneider, Matt Amodio et Mattea Roach sera sur YouTube CE SOIR. Soyez le premier à sonner en vous abonnant à notre chaîne YouTube, car le plein #JeopardyToC jeu d’exposition tombe à 20 h PT: https://t.co/nP98TtaYAo pic.twitter.com/5YGfwxmzub — Danger ! (@Péril) 8 novembre 2022

Expérience “surréaliste” pour la famille

Les parents de Roach, Patti et Phil, ne pourraient pas être plus fiers de leur fille.

“C’était remarquable”, a déclaré Phil Roach à propos du match de mardi. Toute la famille a eu l’opportunité d’assister à l’enregistrement en direct de l’émission à Los Angeles.

“Tout le monde est capable de gagner, mais quand nous le regardions en direct, c’était surréaliste”, a-t-il déclaré.

“Ce sont trois des cinq meilleurs joueurs de Péril! histoire de tous les temps… Et regarder notre fille jouer Matt Amodio et Amy Schneider, c’était époustouflant.

Bien qu’ils connaissaient le résultat du jeu, cela n’a pas émoussé l’excitation de regarder la diffusion de l’épisode à la télévision. Roach a déclaré qu’environ 20 membres de la famille et amis sont venus chez eux à Halifax pour regarder.

« C’est très amusant… Personne d’autre dans la salle ne connaissait le résultat du match, mais ma femme et moi bien sûr. C’était un vrai plaisir”, a-t-il déclaré.

La famille a même fait préparer des biscuits à thème par un ami de la famille, Copper Cookies, pour la soirée de surveillance.

Roach a déclaré que l’année écoulée avait été une course folle pour sa fille.

« Elle ne peut vraiment pas aller n’importe où chez elle, et à Toronto, sans être reconnue. C’est une personne très privée, mais elle apprécie énormément le soutien.

Il a déclaré que Mattea avait profité de toutes les opportunités qui se sont présentées au cours des derniers mois, comme lancer un podcast et se lancer dans l’écriture.

Mais la renommée ne l’a pas changée, dit le père.

“Je pense qu’elle est plutôt Mattea”, a déclaré Roach en riant.

“Elle a maintenant cette plate-forme où elle est capable de vraiment saisir l’opportunité, d’exprimer son opinion… Elle est entourée d’un grand groupe d’amis”, a-t-il déclaré. « Sa personne principale, vous savez, c’est la même personne. Cela ne l’a pas changée du tout.

La famille attend maintenant avec impatience l’épisode des demi-finales de vendredi où Mattea affrontera le météorologue Eric Ahasic et le développeur de logiciels Andrew He. Le vainqueur de ce match se qualifiera pour la finale, pour jouer aux côtés des vainqueurs des deux autres demi-finales avec Amodio et Schneider.

Phil Roach a déclaré “il y a un énorme drame dans ce tournoi”, faisant écho aux commentaires précédents de sa fille.

“Ce sont tous des poids lourds. Le gameplay est plus agressif dans ce tournoi qu’il ne l’était lorsque nous regardions la saison régulière. Et tout le monde est là pour le gagner, et tout le monde est capable », a-t-il déclaré.

Roach a déclaré que la famille était ravie de revoir le match et qu’elle était reconnaissante du soutien de tous.