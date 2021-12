Surprise, Verizon vous a de nouveau inscrit automatiquement dans la collecte de données

Nous avons des flashbacks sur 2012, alors qu’il se répand sur le Web à Verizon a automatiquement inscrit ses clients sans fil dans ce qu’on appelle un Expérience personnalisée Verizon programme. TL; DR : Il s’agit de collecte de données de conneries conçues pour mieux vous cibler dans le but de vendre des publicités.

Dans une répartition plus large, que fait VCE ? Il collecte beaucoup trop d’informations personnelles à mon goût, alors selon Verizon site Internet, utilise ces données pour « personnaliser nos communications avec vous, vous donner des recommandations de produits et de services plus pertinentes et développer des plans, des services et des offres qui vous intéressent davantage ».

Plus précisément, VCE collecte l’utilisation de votre application, l’historique Web, l’emplacement, ainsi que les personnes que vous contactez. Cela semble un peu beaucoup, non?

D’après le creusement de Saisir et Gizmodo, nous pouvons déjà vous dire que Verizon conserve les données sur les sites Web qu’un utilisateur visite pendant « pas plus de six mois » et conserve les informations de localisation et d’informations sur le réseau propriétaire (CPNI) jusqu’à un an. De plus, les enregistrements d’appels, y compris les heures et la durée des appels, sont enregistrés, bien que les conversations et les messages texte ne soient pas utilisés.

Désactiver maintenant

Si ce n’est pas ce pour quoi vous vous êtes inscrit et que vous voulez en parler à GTFO, je ne vous en veux pas. Heureusement, le processus de sortie de VCE est assez simple. Ouvrez l’application My Verizon sur votre smartphone, accédez à l’onglet Paramètres, puis localisez le menu Paramètres de confidentialité où vous verrez l’option permettant de désactiver Custom Experience et Custom Experience Plus. Une fois localisé, appuyez sur « Ne pas utiliser » pour les deux programmes. Ce sera la fin de tout ça… pour l’instant.

Pendant que vous y êtes, il y a probablement des paramètres de collecte de données supplémentaires dans l’application. Allez-y et désactivez tout cela. Verizon tentera de vous faire croire que tout reste activé, mais oui, tout cela est un mensonge. Éteignez tout.

Je dois penser que si Verizon était plus transparent avec des choses comme ça, ce ne serait pas si choquant et exaspérant. Mais non, ils optent pour le tact d’inscription automatique sournois, qui doit laisser un goût désagréable dans la bouche d’un client. C’est dégoûtant, les clients de Verizon payant déjà de grosses sommes d’argent pour le service cellulaire, c’est comme si Verizon se sentait en droit d’avoir ces données. Les problèmes de confidentialité des clients sont à un niveau record et il s’agit simplement de la dernière racaille d’une grande entreprise qui devrait être mieux informée.

// Gizmodo | Saisir