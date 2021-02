Dans une décision qui en choquera peu et en surprendra moins, le comité de rédaction du New York Times a déclaré Donald Trump coupable. Peu importe les accusations ou les preuves, le Times défend cette affaire depuis quatre ans.

« Si vous ne le tenez pas responsable, cela peut se reproduire, » Le comité de rédaction du Times a écrit vendredi, dans un appel aux sénateurs républicains de condamner l’ancien président.

«Excuser l’attaque de M. Trump contre la démocratie américaine inviterait davantage de telles tentatives, de sa part et d’autres aspirants autocrates», déclarèrent-ils. «Les enjeux ne pourraient être plus élevés. Un vote pour l’impunité est un acte de complicité. »

Que le New York Times appelle à la condamnation de Trump n’est pas surprenant. C’est le même comité de rédaction qui a décrit la campagne de réélection de Trump comme «La plus grande menace pour la démocratie américaine depuis la Seconde Guerre mondiale», a demandé aux législateurs de destituer le président en 2019, puis «Impeach à nouveau Trump» après que ses partisans se sont révoltés au Capitole américain le mois dernier et ont appelé à la refonte de l’ensemble du système politique pour empêcher que quelqu’un comme Trump ne revienne au pouvoir. En fait, la seule décision de Trump saluée par le conseil d’administration a été son utilisation de frappes de missiles contre la Syrie en 2018, ce qu’il a appelé « rassurant. »

Le cœur de l’argument présenté par les démocrates lors du dernier procès de destitution est que l’ancien président a incité ses partisans à prendre d’assaut le Capitole en leur disant de « Se battre comme un enfer. » Cet argument a été aiguilleté par l’équipe juridique de Trump vendredi, alors qu’ils présentaient un montage de démocrates disant à leurs partisans le exactement la même chose et ne subissant aucune conséquence.

Il est peu probable que les preuves influencent l’un ou l’autre côté. Un vote à la majorité des deux tiers est nécessaire pour condamner Trump, ce qui signifie que 17 républicains devraient se joindre aux 50 de leurs collègues démocrates pour que cela se produise. Jusqu’à présent, seule une poignée – parmi eux des anti-Trumpers pérennes comme Mitt Romney de l’Utah – ont suggéré qu’ils le feraient. Alors que les démocrates présentaient leur cas tout au long de la semaine, certains républicains ont signalé leur désintérêt pour le processus en tapant sur leurs téléphones, en lisant les journaux et en levant les pieds.

Il est donc peu probable que le New York Times change d’avis, surtout pas à Washington où cela compte. Le Times n’est cependant pas le seul journal à réclamer une condamnation rapide. Le Washington Post, un autre ennemi fiable de l’ancien président, est également intervenu, déclarant que le Sénat a « Pas d’autre choix raisonnable » mais pour condamner Trump.

Pourtant, Trump a beaucoup d’influence sur les électeurs républicains, et tous les sénateurs du GOP qui pourraient être convaincus par les médias libéraux pour condamner Trump devront garder cela à l’esprit, en vue de leur propre réélection à la mi-mandat de l’année prochaine. Un sondage Reuters la semaine dernière a révélé qu’environ 70% des républicains se sont opposés à une condamnation.

