Le maire de Lake Country, James Baker, a reçu une surprise spéciale lors de la réunion du conseil du 6 septembre.

Tracy, députée de Kelowna-Lake Country, a remis à Baker qui prenait sa retraite un certificat parlementaire en reconnaissance de ses longs services à la communauté. Le certificat reconnaît son travail en tant que directeur du conseil d’administration du district régional Central Okanagan, son temps passé en tant que membre du comité consultatif de l’aéroport international de Kelowna et du conseil des eaux du bassin de l’Okanagan, et sa participation à divers autres groupes.

“Et surtout votre excellent service en tant que maire du district de Lake Country”, a déclaré Gray. “Merci pour votre engagement envers notre communauté.”

Baker, impliqué dans la politique locale depuis 1981, prend sa retraite après 17 ans en tant que maire. Il y a deux candidats à la mairie pour le comté de Lake aux élections municipales du 15 octobre, Blair Ireland et Barry Rhodes.

