L’actrice Parineeti Chopra s’est fiancée au politicien AAP, Raghav Chadha à Delhi en mai, et l’actrice reçoit toujours les félicitations des membres des médias. Samedi, Parineeti a été repéré par des paparazzi. Les photographes ont demandé à l’actrice de poser pour eux et ils ont commencé à la féliciter.

Parineeti leur sourit gracieusement et posa pour eux, avant de monter dans un ascenseur. Lorsque l’actrice était sur le point de partir, quelques photographes lui ont demandé de les inviter au mariage. Un paparazzo lui a demandé : « Comment se passe la vie après le mariage ? » L’actrice a été surprise et l’a immédiatement corrigé : « Je ne suis pas encore marié. »

Voici la vidéo





Récemment, Parineeti et Raghav ont été aperçus en train de regarder le troisième jour de la finale en cours du Championnat du monde de test ICC entre l’Inde et l’Australie à The Oval, à Londres, le vendredi 9 juin. Leur photo devient maintenant virale sur les réseaux sociaux.

Alors que l’actrice d’Ishaqzaade a été vue assise dans une robe blanche avec un manteau vert, le chef du parti Aam Aadmi (AAP) a été vu dans une tenue entièrement bleue avec un pull bleu, un pantalon bleu et une chemise bleue. Les internautes ont également partagé leurs réactions en voyant la photo alors que l’un d’eux écrivait : « Premi joda yahan hai (Le charmant couple est là). »

Sur le plan du travail, Parineei Chopra sera ensuite vue dans Amar Singh Chamkila, réalisé par Imtiaz Ali, le biopic du célèbre chanteur punjabi dans lequel Diljit Dosanjh incarne le rôle principal et l’actrice joue sa femme Amarjot Kaur, et The Great Indian Rescue alias Capsule Gill, le biopic de l’ingénieur minier en chef Jaswant Singh Gill, dont le rôle sera joué par Akshay Kumar