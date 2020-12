Constance Wu assume un nouveau rôle: la maternité.

La star de « Crazy Rich Asians », 38 ans, a accueilli en privé une petite fille avec son petit ami musicien Ryan Kattner au cours de l’été, a confirmé son manager Larry Taube aux USA TODAY lundi.

C’est le premier enfant de Wu et Kattner, qui se produit dans le groupe de rock Man Man sous le nom de scène Honus Honus.

Wu est notoirement privée de sa vie personnelle et n’a pas annoncé sa grossesse. La star a même étiqueté son Instagram et Twitter pages «défunte». (Elle a posté pour la dernière fois sur Instagram en mai et sur Twitter en 2019.)

Kattner est plus actif que son autre significatif sur les réseaux sociaux, mais n’a pas commenté publiquement l’arrivée de leur fille.

En 2018, Wu a parlé des réactions négatives auxquelles elle était confrontée pour avoir fréquenté des hommes non asiatiques.

« La haine et la critique sous quelque forme que ce soit ne font pas du bien », a déclaré Wu à StyleCaster. « Mais je pense qu’avoir la liberté d’exprimer des choses qui sont douloureuses pour certaines personnes et d’engager des conversations sur des problèmes plus profonds (c’est une bonne chose). Malheureusement, ces conversations sont parfois ciblées, mais je suis très confiant dans les choix que je fais et pourquoi je les crée, alors si et quand ils sont ciblés sur moi, si c’est un moyen pour quelqu’un d’autre de comprendre et de découvrir les choses qui comptent pour eux ou les choses qu’ils ressentent d’eux-mêmes, alors je suis tout à fait d’accord. Parce que je vais bien. «

