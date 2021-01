Malgré l’absence d’avenir apparent pour la vente au détail physique, en particulier en ce qui concerne les jeux vidéo facilement téléchargeables, le détaillant moribond continue de prendre de la valeur alors que les fans inconditionnels se vengeaient d’un gros vendeur à découvert.

L’action GameStop, apparemment condamnée, a grimpé jusqu’à 145% lundi, ce qui a incité pas moins de neuf disjoncteurs à interrompre brièvement le trading alors que les traders continuaient à acheter au mépris de la société d’investissement Citron Research, le jugeant «détaillant en échec basé dans un centre commercial.«Les détenteurs du titre, qui ont vu sa valeur boursière plus que tripler depuis le début de l’année, n’en ont apparemment pas fini de frotter les visages des vendeurs à découvert.

Le rallye de lundi intervient après un fort gain la semaine dernière, lorsque la valeur de GameStop a grimpé de 83% au cours de ce que Bloomberg a signalé être la période de négociation de 10 jours la plus volatile jamais enregistrée pour l’action. La participation improbable est même devenue la plus activement négociée aux États-Unis à un moment donné vendredi, avec des millions d’actions échangées toutes les quelques minutes.

Le boom surprise d’un tel stock auparavant endormi peut être crédité sur le forum Reddit WallStreetBets, où les day traders se sont accrochés après l’arrivée du co-fondateur du e-commerce en ligne Chewy, Ryan Cohen, à son conseil d’administration, a indiqué qu’il y avait une certaine vie dans l’entreprise. encore. Néanmoins, environ 139% des actions de GameStop avaient été vendues à découvert, ce qui indique que la plupart des traders s’attendaient toujours à un retour lucratif sur leur sort de jugement.

Le fondateur de Citron, Andrew Left, qui a conseillé à ses partisans de court-circuiter GameStop mardi, a finalement été contraint d’abandonner sa stratégie vendredi, se plaignant du « foule en colère qui possède ce stock« Qui s’était soi-disant engagé dans »tentatives répétées de piratage et d’intimidation»En réponse à sa condamnation à mort pour leur prix. Dans un tweet supprimé depuis, Left a affirmé que les fanatiques de GameStop avaient même proféré des menaces criminelles contre lui-même et ses enfants qu’il prévoyait de signaler à la Securities and Exchange Commission.

Apparemment ignorant du niveau de dévouement des fans de GameStop, l’épitaphe prématurée de Left pour le vendeur de jeux – et les appels à la modération d’autres professionnels de la finance – n’ont fait que convaincre la communauté WallStreetBets d’en acheter davantage. After Left a jugé la chaîne « à peu près en déclin terminal», Sa valeur a grimpé en flèche, soutenant les vendeurs à découvert qui l’avaient écouté dans un coin. La résultante « pression courte»A conduit les investisseurs paniqués qui l’avaient court-circuité à acheter plus pour couvrir leurs shorts, laissant les autres vendeurs à découvert encore plus exposés.

Le cercle vicieux n’a continué que lorsque les échanges ont repris cette semaine, et l’action a grimpé jusqu’à 159,18 $ à un moment donné lundi. Le bref éclat de gloire pour la valeur des actions du détaillant en difficulté a même été immortalisé sur le marché en ligne Etsy, où un utilisateur vendait un patch commémoratif.

La pandémie de Covid-19 a éloigné les clients des centres commerciaux, tombant déjà devant le géant de la vente au détail sans cesse croissant d’Amazon, mais Cohen est arrivé sur le plateau avec la promesse d’étendre la présence numérique de GameStop et de réduire son empreinte de brique et de mortier. Il a amené deux anciens collègues au conseil d’administration de la chaîne de jeux vidéo plus tôt ce mois-ci, déclenchant le début de la hausse du stock.

