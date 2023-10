Le dramaturge norvégien Jon Fosse, largement mis en scène, est lauréat du prix Nobel de littérature 2023.

Il était un auteur en difficulté avant de se tourner vers le théâtre et a fait sa percée en 1999 avec « Quelqu’un va venir ».

Son œuvre a été traduite dans plus de 50 langues et a parcouru plus d’un millier de scènes.

Le Norvégien Jon Fosse, dont les pièces comptent parmi les dramaturges contemporains les plus joués au monde, a remporté jeudi le prix Nobel de littérature.

Parfois comparé à Samuel Beckett – un autre dramaturge lauréat du prix Nobel – son travail est minimaliste, s’appuyant sur un langage simple qui transmet son message à travers le rythme, la mélodie et le silence.

L’Académie suédoise a déclaré que l’homme de 64 ans avait été honoré « pour ses pièces et sa prose innovantes qui donnent une voix à l’indicible ».

L’écriture de Fosse se définit davantage par la forme que par le contenu, où ce qui n’est pas dit est souvent plus révélateur que ce qui l’est.

« Je suis bouleversé et reconnaissant. Je vois cela comme une récompense pour la littérature qui se veut avant tout de la littérature, sans autres considérations », a déclaré Fosse dans un communiqué.

S’adressant à la chaîne de télévision publique norvégienne NRK, il s’est dit « surpris mais pas non plus », après que son nom ait été mentionné dans les spéculations sur le prix Nobel pendant plusieurs années.

Le président du comité Nobel, Anders Olsson, a déclaré aux journalistes que Fosse était désormais considéré comme un innovateur grâce à sa « capacité à évoquer… une perte d’orientation, et comment cela peut paradoxalement donner accès à une expérience plus profonde, proche de la divinité ». .

Ses œuvres majeures incluent « Boathouse » (1989), bien accueilli par la critique, et « Melancholy » I et II (1995-1996).

« L’écriture dramatique était « faite pour moi »

L’œuvre de Fosse, écrite en norvégien nynorsk, l’une des formes de langue écrite de Norvège, couvre une variété de genres et comprend des pièces de théâtre, des romans, des recueils de poésie, des essais, des livres pour enfants et des traductions, a noté le jury.

« S’il est aujourd’hui l’un des dramaturges les plus joués au monde, il est également de plus en plus reconnu pour sa prose », ajoute le texte.

Né dans les fjords de l’ouest de la Norvège, Fosse est généralement vu vêtu de noir avec quelques jours de chaume.

Il a grandi dans une famille qui suivait une forme stricte de luthéranisme et s’est rebellé en jouant dans un groupe et en se déclarant athée.

Il a fini par se convertir au catholicisme en 2013.

Après des études littéraires, il fait ses débuts en 1983 avec le roman « Rouge, Noir » qui évolue dans le temps et entre les perspectives.

Son dernier livre, « Septologie », un magnum opus semi-autobiographique – sept parties réparties sur trois volumes sur un homme qui rencontre une autre version de lui-même – compte 1 250 pages sans un seul point.

Le troisième volume a été sélectionné pour l’International Booker Prize 2022.

Ayant du mal à joindre les deux bouts en tant qu’auteur au début des années 1990, Fosse fut invité à écrire le début d’une pièce de théâtre.

« Je savais, je sentais que ce genre d’écriture était fait pour moi », a-t-il déclaré un jour dans une interview accordée à un site Internet de théâtre français.

Percée internationale

Il a tellement apprécié cette forme qu’il a écrit la pièce entière, intitulée « Quelqu’un va venir », qui lui a permis de percer sur la scène internationale en 1992.

« Même dans cette première pièce, avec ses thèmes d’anticipation effrayante et de jalousie paralysante, la singularité de Fosse est pleinement évidente. Dans sa réduction radicale du langage et de l’action dramatique, il expose l’anxiété humaine et l’ambivalence en son sein », a déclaré Olsson.

Fosse a continué à gagner une renommée internationale pour sa pièce suivante, « And We’ll Never be Parted », en 1994.

Selon son éditeur norvégien Samlaget, ses pièces ont été jouées plus d’un millier de fois dans le monde.

Son œuvre a été traduite dans une cinquantaine de langues.

« Je n’écris pas sur des personnages au sens traditionnel du terme. J’écris sur l’humanité », a déclaré Fosse au journal français Le Monde en 2003.

L’Académie suédoise a longtemps été critiquée pour la surreprésentation des auteurs occidentaux blancs parmi ses choix.

Il a subi des réformes majeures depuis le scandale dévastateur #MeToo en 2018, promettant un prix de littérature plus mondial et plus égalitaire entre les sexes.

Depuis le scandale, il a honoré trois femmes – la Française Annie Ernaux, la poète américaine Louise Gluck et la Polonaise Olga Tokarczuk – et trois hommes – l’auteur autrichien Peter Handke, l’écrivain tanzanien Abdulrazak Gurnah et Fosse.