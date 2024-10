Surprendre! Koodo vient en fait de baisser ses prix jusqu’à 10 $/mois

Les Canadiens sont habitués à ce que les prix des forfaits sans fil augmentent continuellement, mais de temps en temps, les prix baissent. C’est le cas de Koodo, propriété de Telus, qui vient de baisser le prix de plusieurs forfaits jusqu’à 10 $/mois.

Voici une liste des changements :

25 $/mois appels et SMS illimités (20 $ avec paiement automatique) | auparavant 30 $ (25 $ avec paiement automatique).

37,50 $/mois 2 Go 4G | inchangé.

39 $/mois 10 Go 4G (34 $ avec paiement automatique) | auparavant 49 $/20 Go (44 $ avec paiement automatique).

44 $/mois 50 Go 4G (39 $ avec paiement automatique) | auparavant 54 $/40 Go (49 $ avec paiement automatique).

49 $/mois 60 Go 4G (44 $ avec paiement automatique) | auparavant 59 $/60 Go (54 $ avec paiement automatique).

Il convient de noter que Koodo offre également toujours son crédit de facture de 50 $ sur trois forfaits, les options 10 Go, 50 Go et 60 Go. Koodo annonce le rabais à 120 $, mais cela inclut l’annulation des frais de connexion de 70 $ (ce que Koodo fait déjà pour les commandes en ligne, donc ce n’est pas vraiment une économie supplémentaire). En savoir plus sur le crédit ici.

Avec humour, le forfait de 44 $/50 Go a été brièvement présenté comme une « affaire imbattable pour la rentrée scolaire » qui se termine le 11 septembre, mais Koodo a depuis retiré la bannière de son site Web.

Dans l’ensemble, la nouvelle tarification constitue une amélioration considérable. Plusieurs forfaits Koodo sont maintenant de 5 $ à 10 $ moins chers, certains offrant même plus de données. Cependant, je pense que c’est dommage que l’option 20 Go ait été supprimée.

Notamment, les nouveaux prix signifient que les forfaits de Koodo sont 10 $ moins chers que les options comparables de Fido et Virgin Plus. Cependant, même avec la baisse de prix de 10 $, les forfaits de Koodo ne constituent toujours pas les meilleures options. Par exemple, Freedom Mobile propose un forfait 5G de 35 $/50 Go avec utilisation Canada/États-Unis/Mexique incluse (ce prix comprend notamment une réduction de paiement automatique de 5 $/mois et un crédit de facture de 5 $/mois pendant 18 mois). De même, Public Mobile, propriété de Telus, propose des forfaits 4G à 30 $/20 Go et 35 $/50 Go 4G Canada/États-Unis, ainsi qu’un forfait 5G Canada/États-Unis à 39 $/50 Go.

Malgré cela, il est agréable de voir les prix de Koodo baisser à l’approche du Black Friday et de la saison des offres de vacances, d’autant plus que nous voyons d’autres fournisseurs augmenter leurs prix. Et en parlant du Black Friday, je ne recommanderais pas d’acheter n’importe lequel de ces nouveaux plans Koodo en ce moment – ​​attendez les offres du Black Friday.

Vous pouvez trouver les plans de Koodo ici.