Surprendre! Ces e-mails concernant le retour des paiements CERB ne sont pas des arnaques

Les bénéficiaires ont remarqué ce qui ressemblait à des signaux d’alarme dès qu’ils ont ouvert les courriels de Service Canada, exigeant le remboursement des prestations en cas de pandémie.

Le logo du gouvernement avait l’air étrange ou était cassé. Le texte était gris, au lieu du noir généralement utilisé dans la correspondance officielle du gouvernement. Certains ont d’abord été rédigés en français, suivis de l’anglais, ce qui, pour beaucoup, semblait inhabituel.

“Vous avez reçu plus de prestations que le montant pour lequel vous étiez éligible”, a déclaré l’un de ces e-mails, vu par CBC News.

Il y avait un lien et un numéro 1-800.

Certains l’ont immédiatement rejeté comme une autre arnaque par des fraudeurs prétendant appartenir à une agence gouvernementale.

D’autres ont discuté des e-mails en ligne, relatant les tentatives de obtenir des réponses directes de Service Canada. Un bénéficiaire a affirmé un agent leur a raccroché au nez quand ils ont appelé pour demander.

Certains destinataires ont discuté des e-mails en ligne, sur des forums comme Reddit, et ont conclu à tort qu’ils faisaient partie de l’arnaque. (Radio-Canada)

Sur Twitter et Reddit, ils ont déclaré que le formatage était très différent de la correspondance gouvernementale qu’ils avaient reçue dans le passé. L’un a écrit que le logo du gouvernement avait l’air “horrible”, comme s’il avait été créé avec l’application sans fioritures MS Paint.

D’autres pensaient qu’il était suspect d’être contacté par e-mail plutôt que par message sécurisé.

Plus de 100 personnes ont signalé les e-mails au chien de garde national de la fraude.

Mais Service Canada affirme que les courriels ne sont pas des canulars et que ceux qui les reçoivent doivent vraiment payer.

L’agence utilise l’adresse électronique en question — [email protected] — pour communiquer avec les gens au sujet de l’assurance-emploi et des prestations d’urgence. Il a envoyé 26,2 millions de courriels au sujet de la prestation canadienne d’intervention d’urgence (CERB) de 2 000 $ par mois, que le gouvernement a lancée en mars 2020 pour les travailleurs qui ont été licenciés ou dont les heures ont été considérablement réduites pendant les fermetures.

On ne sait pas combien de variantes de la lettre de remboursement ont été envoyées.

Le destinataire de cet e-mail, vu ici sur le mode nuit d’un téléphone portable, a déclaré sur Reddit qu’il semblait avoir été créé avec MS Paint. (MTPROJECTS/Reddit)

Certains courriels vus par CBC News indiquent que les destinataires doivent rembourser une partie de leur CERB, mais ne précisent pas combien.

Les destinataires sont invités à appeler un numéro 1-800 ou à cliquer sur un lien pour partager des informations “qui pourraient modifier notre décision et avoir un impact sur le montant que vous devez” dans les 30 jours. Après cela, indique l’e-mail, ils recevront une lettre par la poste détaillant leur dette et comment la rembourser.

Service Canada affirme que 1,7 million de Canadiens ont été ou seront contactés au sujet de dettes liées aux paiements anticipés de 2 000 $ qu’ils ont reçus après avoir demandé le CERB, car ils se sont retrouvés inadmissibles au montant total.

L’agence affirme que les gens peuvent vérifier que ses e-mails sont légitimes en appelant le 1-800-622-6232.

Le Centre antifraude du Canada affirme avoir reçu 166 rapports sur les courriels depuis mars 2020, qu’un porte-parole a attribués à « un grand nombre d’escroqueries en circulation, et [because] dans certains cas, il est difficile de savoir si l’e-mail est légitime ou non.”

Service Canada affirme que 1,7 million de Canadiens ont été ou seront contactés au sujet d’une dette liée aux paiements anticipés de la Prestation canadienne d’urgence. (Giordano Ciampini/La Presse Canadienne)

C’est bien de rester vigilant

Un expert affirme que les Canadiens devraient être extrêmement vigilants à l’égard de tout courriel exigeant un paiement, compte tenu du nombre des escroqueries sophistiquées opèrent au Canaday compris plusieurs escroqueries liées à Remboursements CERB et Services Canada.

“Je pense que les individus, étant donné à quel point il est facile pour eux d’être victimisés et toutes les étapes qu’ils doivent franchir [if their accounts are compromised] sont trop prudents dans certains cas », a déclaré Ritesh Kotak, un expert en cybersécurité à Toronto.

“N’importe qui peut usurper un e-mail [address] – il semble que cela provienne d’un individu en particulier, mais ce n’est pas le cas, et c’est relativement simple à faire. Et les pirates et les fraudeurs le savent.”

Kotak dit que Service Canada devrait reconsidérer si le courrier électronique est le meilleur moyen de contacter les gens au sujet des remboursements, alors qu’il pourrait plutôt envoyer des messages ou des lettres sécurisés par la poste.

“Il existe clairement des moyens par lesquels le gouvernement peut communiquer de manière sécurisée, et il devrait en tirer parti.”

Dans un communiqué, un porte-parole de Service Canada a déclaré que le contenu et le format de ses courriels avaient été informés par des experts en matière de confidentialité, de droit et de communication, et étaient conformes aux politiques gouvernementales. Les courriels envoyés avec le français avant l’anglais provenaient de ses bureaux de Québec, a indiqué l’agence.

Lorsqu’on lui a demandé si l’agence envisagerait d’apporter des modifications pour éviter une telle confusion, un porte-parole a déclaré: “Nous examinons en permanence les commentaires des clients sur toutes nos communications, et ces commentaires informent la façon dont nous échangeons des informations avec les clients.”