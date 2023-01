Surpeuplement de Hillsborough: un fan de Newcastle United décrit une expérience “inconfortable et inutile” avant le match nul de la FA Cup | Nouvelles du football

Un fan de Newcastle United a décrit son expérience à Hillsborough comme “inconfortable et inutile”.

Sky Sports Nouvelles s’est entretenu avec des supporters qui ont soulevé des problèmes concernant le niveau inférieur de la tribune de Leppings Lane End et la FA s’adressera aux responsables de Sheffield Wednesday et de Newcastle ainsi qu’à la police du South Yorkshire à la suite des informations.

Certains fans ont suggéré que la surpopulation s’est produite lorsque les supporters sont passés par un tunnel jusqu’à l’enclos central.

Les images prises lors du match publiées sur les réseaux sociaux montrent des sièges de rechange dans les zones de la terrasse inférieure, de chaque côté de la zone centrale de la tribune.

Les fans ont également exprimé leur inquiétude face à ce qu’ils ont qualifié de manque de stewards en service.

“C’était inconfortable et désagréable”

Parler à Sky Sports Nouvellesle supporter de Newcastle Malcolm Bamford, qui a emmené sa famille au match à Hillsborough, a qualifié l’expérience de “désagréable”, suggérant que son fils a été ébranlé par la situation.

Bamford a déclaré: “J’étais là-bas avec ma fille de 12 ans et mon fils de 11 ans. Tout allait bien pendant la journée. Nous sommes bien arrivés au sol.

“Le problème était en deux parties. Premièrement, à l’intérieur du sol, le hall ne fait qu’environ 10 mètres de large. À chaque extrémité du hall, c’était bien, mais le tiers central est celui où le bar et la nourriture étaient vendus.

“J’ai demandé à l’un des stewards à quelle fin devons-nous aller parce que c’est un terrain inconnu, et il a dit d’aller n’importe où. Nous sommes allés dans le tourniquet de gauche, en haut des escaliers et vous regardez la signalisation, et ça tourne nous avions besoin d’être juste à l’autre bout.

Bamford a ajouté: “Donc, effectivement, nous sommes entrés derrière le drapeau de coin gauche et nous sommes assis derrière le drapeau de coin droit. Ensuite, nous devons aller de A à B, et c’est là que se trouvait le problème. Il y avait environ 40 minutes avant le coup d’envoi, nous avions donc beaucoup de temps, mais cette partie centrale du hall venait d’être démolie.

“Il y avait 1 000 personnes essayant de se rendre de A à B parce qu’elles étaient entrées par le mauvais accès et il y avait 1 000 personnes essayant de se rendre de B à A dans un espace de quatre mètres de large. C’était vraiment inconfortable et désagréable. .

“Ma fille allait bien, mais mon fils était clairement un peu secoué. Une fois que nous sommes sortis dans le coin salon, il est finalement revenu et s’est un peu détendu.”

“La catastrophe de Hillsborough était dans l’esprit des gens”

Bamford a poursuivi en disant qu’il y avait des inquiétudes avant le match avec la catastrophe de Hillsborough dans l’esprit des gens.

Il a déclaré: “J’ai entendu des gens passer devant moi au goulot d’étranglement faisant référence à la catastrophe de Hillsborough. C’est ce qui était dans l’esprit des gens. Lorsque vous entendez ces voix crier et faire référence à la catastrophe, vous savez qu’il y a un problème là-bas.

“C’est la première fois que je vais à Hillsborough et c’est une chose poignante de traverser ce tunnel.

“Essayer d’expliquer aux enfants ce qui s’est passé là-bas il y a toutes ces années. C’est un grand événement de football historique dont nous nous souvenons tous. Mais le fait que les gens y fassent référence pendant que vous vous balancez dans la foule montre ce que les gens pensaient quand ils étaient dans cette situation.

“C’était inconfortable et inutile.”

“C’était comme des sardines dans une boîte”

Jonathan Weild était également à l’extérieur à Hillsborough et a dit Sky Sports Nouvelles que c’était comme si les supporters de Newcastle étaient entassés sans que personne ne sache où aller.

Weild a déclaré: “Je suis arrivé vers 16h50 (pour un coup d’envoi à 18h) et ce n’était pas trop mal quand je suis arrivé.

“Il n’y avait que quelques personnes qui montaient et quelques personnes parsemaient. Puis, au fil du temps, de plus en plus de gens essayaient de descendre dans ce tunnel principal et je pense que les stewards ont été un peu dépassés par le nombre de personnes. essayaient de traverser le même tunnel en même temps.

“Cela a causé un problème majeur parce que tout le monde était dans les escaliers, et personne ne savait où aller. Personne ne savait s’il fallait aller à gauche ou à droite ou n’importe où parce qu’ils venaient de voir ce tunnel principal. C’était comme s’il n’y avait pas assez de personnes dirigeant où aller. C’était comme si tout le monde était livré à lui-même.

“Cela nous a mis très mal à l’aise. Tout le monde essayait juste de passer devant, et c’était comme des sardines dans une boîte. Tout le monde se tenait côte à côte et ne pouvait bouger nulle part.

“Je n’ai pas bougé pendant tout le match, même à la mi-temps. Je ne pouvais pas bouger parce que les gens bloquaient les escaliers et le tunnel. Je pensais que je resterais où j’étais parce que je serais peut-être un peu plus en sécurité.”

“J’avais l’impression que le stand n’était pas assez grand”

Il a ajouté: “De toute évidence, Newcastle est bien soutenu et nous vendons à peu près tous les bouts, mais c’était juste très désorganisé. C’était comme si le personnel là-bas ne savait pas quoi faire quand tout le monde arrivait en même temps.

“On avait l’impression que le stand n’était pas assez grand, comme si les entrées n’étaient pas assez grandes pour le nombre de personnes passant par les tourniquets.

“Combien de supporters à l’extérieur ont ressenti les mêmes choses que nous? Je ne sais pas combien de supporters une équipe de Ligue 1 prendra, mais étant une équipe de Premier League aussi bien soutenue que Newcastle, cela ne devrait pas arriver du tout. terrain.

“Vous ne devriez pas vous sentir mal à l’aise. C’est choquant.”

Un béguin au même Leppings Lane End lors de la demi-finale de la FA Cup 1989 entre Liverpool et Nottingham Forest a vu 97 supporters de Liverpool perdre la vie dans la catastrophe de Hillsborough.

Sky Sports Nouvelles a contacté Sheffield Wednesday, Newcastle United, la police du South Yorkshire et le conseil municipal de Sheffield pour commentaires.

Aucune déclaration officielle n’a été publiée par Newcastle pour le moment, cependant, ils disent qu’ils travaillent avec le Newcastle United Supporters Trust (NUST) pour offrir un soutien et un confort aux fans.

Pendant ce temps, la NUST recueille les rapports des supporters présents à Hillsborough et mettra tous les rapports à la disposition de toute enquête sur les conditions autour du match.