Surovikin, le général Armageddon, remplacé en Russie, rapportent les médias d’État

Le général russe Sergei Surovikin, qui a autrefois dirigé l’opération globale en Ukraine et est connu sous le surnom sombre de « général Armageddon » pour son efficacité, a été démis de ses fonctions de commandant de l’armée de l’air dans le cadre d’une purge apparente du Kremlin des responsables ayant des liens avec l’armée de l’air. Groupe de mercenaires Wagner qui a organisé une rébellion de courte durée fin juin.

Mercredi, l’agence de presse officielle RIA Novosti a cité « une source bien informée » qui a déclaré que Sourovikin avait été « démis de ses fonctions » et remplacé par le colonel général Viktor Afzalov, chef d’état-major de l’armée de l’air, ce qui marque la première fois que des sources officielles russes ont rapporté sur le statut de Surovikin.

À la suite de la mutinerie, le Kremlin s’est mis en quatre pour consolider son contrôle et déterminer si Prigojine bénéficiait du soutien des échelons supérieurs de l’armée ou des services de sécurité russes. Surovikin aurait été détenu pour interrogatoire et empêché d’avoir des contacts avec sa famille.

Surovikin était connu pour entretenir de bonnes relations avec Prigozhin, qui a félicité à plusieurs reprises le général comme l’un des rares commandants russes compétents et l’a remercié pour son soutien dans la réponse aux demandes de Wagner concernant plus de munitions pendant la longue bataille de Bakhmut.

Au cours de son bref mandat de trois mois en tant que commandant général en Ukraine, Surovikin a été crédité d’avoir orienté les forces de Moscou vers une approche défensive après une série de revers retentissants, de les préparer à la contre-offensive et de recentrer l’opération sur le renforcement de l’emprise sur les territoires occupés dans le pays. quatre régions ukrainiennes que la Russie a déclarées illégalement.

Surovikin était également populaire parmi les extrémistes russes qui, comme Prigozhin, critiquaient le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le chef d’état-major général Valery Gerasimov pour leur échec à obtenir des succès significatifs sur la ligne de front et considéraient Surovikin comme un commandant brutal mais compétent.

Alexei Venediktov, journaliste chevronné et bien connecté, a été le premier à rapporter la nouvelle du licenciement de Surovikin, ajoutant que le général s’était vu attribuer un nouveau poste au sein du ministère de la Défense, ce qui n’a pas officiellement confirmé sa nomination.

Une rétrogradation constitue une punition relativement douce dans la Russie du président Vladimir Poutine, connu pour utiliser des tactiques dures pour éliminer toute trace de trahison, mais elle est conforme à la manière dont le Kremlin a traité les généraux tombés en disgrâce dans le passé : les déplacer discrètement vers des postes moins prestigieux pour éviter l’examen public et l’aveu des problèmes dans les rangs.

Le ministère de la Défense a connu plusieurs remaniements majeurs au cours de la première année de la guerre, alors qu’il s’efforçait de rétablir une chaîne de commandement chaotique et de destituer les généraux responsables de l’échec des espoirs de Poutine d’une campagne éclair en Ukraine.

Le prédécesseur de Surovikin en tant que commandant général en Ukraine, le colonel général Alexander Chaiko, a été limogé en octobre, suite à un licenciement des services de renseignement britanniques lié à ses échecs au tout début de la guerre, et envoyé en Syrie.

Le colonel général Andrey Serdyukov, militaire depuis quatre décennies et commandant en chef des troupes aéroportées d’élite, a connu un sort similaire lorsqu’il a été démis de ses fonctions après que presque toutes ses forces ont subi des pertes importantes au cours des premiers mois de la guerre.

Prigozhin lui-même a apparemment échappé à la punition malgré le fait que le dirigeant russe l’ait qualifié de traître dans un discours public. Dans le cadre d’un accord négocié par l’homme fort biélorusse Alexandre Loukachenko, Prigozhin et Wagner ont pu s’installer en Biélorussie et poursuivre leurs opérations dans toute l’Afrique.

L’ancien vice-ministre de la Défense Mikhaïl Mizintsev, responsable de la logistique et du matériel, était un autre haut fonctionnaire qui sympathisait avec Wagner et avait même rejoint le groupe après son limogeage en avril, mais on sait peu de choses sur son sort actuel.