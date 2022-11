Surnommée Raiponce dans la vraie vie, les cheveux de cette femme polonaise dépassent sa taille

Toutes les femmes aspirent sûrement à de beaux cheveux longs avec de belles mèches. Les cheveux longs sont souvent considérés comme un signe de beauté pour les femmes, mais nous sommes sûrs que la plupart d’entre vous n’aimeraient pas les cheveux dépassant 5 pieds. Il vaudrait mieux laisser cela aux contes de fées, comme celui en allemand, mettant en vedette Raiponce, connue pour ses longs cheveux. Cependant, Malgorzata Kulczyk, d’origine polonaise, est là pour vous surprendre avec ses cheveux, qui mesurent 5’2″ de long, dépassant sa taille. Surnommée Raiponce dans la vie réelle sur les réseaux sociaux, elle a une suite énorme sur sa poignée, où elle montre avec enthousiasme ses longs cheveux.

Malgorzata, qui réside maintenant à Londres, a commencé à faire pousser ses cheveux à l’âge de sept ans et les coupe rarement. La femme de 35 ans s’est rendue chez le coiffeur pour la dernière fois il y a six ans et a choisi de garder son barnet en ordre en y appliquant des huiles et des sérums.

Dans les vidéos qu’elle publie où elle se coiffe, les cheveux ne rentrent souvent même pas dans le cadre et on la voit s’essouffler en essayant de les peigner. Ses cheveux lui ont valu une suite ardente d’admirateurs masculins qui laissent souvent des commentaires torrides. Alors que certains disent qu’ils veulent être ceux qui se brossent les cheveux, d’autres disent qu’ils veulent jouer avec eux toute la journée. Elle reçoit également des commentaires de femmes qui disent envier ses cheveux.

Elle s’est également souvenue d’un incident où un collègue jaloux avait insisté pour qu’elle se coupe les cheveux courts parce qu’elle pensait qu’ils étaient «trop longs». Mais à la fin de la journée, Malgorzata dit que la collègue a non seulement changé d’avis, mais a commencé à s’inspirer d’elle pour faire pousser ses cheveux longs.

