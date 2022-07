Surmontez les pannes de courant avec un système de batterie de secours CyberPower reconditionné

Il n’y a rien de pire que ce sentiment de naufrage de regarder l’écran de votre ordinateur devenir noir de manière inattendue et de réaliser que cela fait des heures que vous n’avez pas enregistré votre travail pour la dernière fois. Et comme feux de forêt rage dans une grande partie du pays, vous pouvez être plus à risque de pannes de courant que d’habitude. Si vous voulez éviter complètement ce mal de tête, cela vaut la peine d’investir dans une batterie de secours fiable. Aujourd’hui seulement, Woot propose à la vente une vaste sélection de systèmes de sauvegarde CyberPower reconditionnés en usine où vous pouvez économiser des centaines par rapport à leur coût neuf. Cette vente se termine ce soir à 21h59 PT (00h59 HE)assurez-vous donc de passer votre commande avant cette date.

Une batterie de secours, parfois appelée alimentation sans interruption ou onduleur, fonctionne essentiellement comme une multiprise avec une grande banque d’alimentation qui peut être utilisée pour alimenter votre ordinateur, votre console ou votre réseau Wi-Fi en cas de panne. Il sert également de protection contre les surtensions pour protéger vos appareils électroniques des fusibles grillés ou d’autres risques quotidiens.

Il y a plus de 20 modèles différents disponibles à cette vente, et certains sont conçus pour mieux fonctionner avec des types d’électronique spécifiques que d’autres. Si vous recherchez une protection générale pour votre ordinateur de bureau, votre routeur Wi-Fi ou d’autres appareils électroniques de bureau à domicile, le est une excellente option à seulement 50 $. Il a une capacité allant jusqu’à 950 volts-ampères, ou 510 watts, de puissance, prend environ huit heures pour se recharger complètement et est équipé de 12 prises et de deux ports de charge USB-A pour alimenter une pléthore d’appareils différents à la fois. Il est également conçu pour fonctionner aussi silencieusement et efficacement que possible afin que vous puissiez continuer à travailler sans distraction.

Si vous recherchez principalement une batterie pour votre configuration de jeu, les 130 $ est conçu spécifiquement pour les consoles et les PC de jeu. Il a une grande capacité de stockage allant jusqu’à 1 325 volts-ampères, ou 810 watts, et est conçu pour protéger votre Xbox, PlayStation ou PC haut de gamme des perturbations électriques, qu’il utilise une alimentation conventionnelle ou une avec correction active du facteur de puissance. .

Et si vous avez plusieurs appareils qui doivent rester allumés, même pendant une panne de courant, vous pouvez accrocher ceci pour 145 $. Conçu pour une utilisation dans les bureaux, cet onduleur est conçu pour fournir une alimentation continue aux serveurs du service, aux postes de travail, aux périphériques réseau et plus encore. Il a une grande capacité de puissance allant jusqu’à 1 500 volts-ampères, ou 900 watts, et dispose également d’une régulation automatique de la tension pour maintenir des niveaux de tension sûrs sans avoir à passer à l’alimentation par batterie.

