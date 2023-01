Surmonter les obstacles autochtones aux soins contre le cancer profite à tous

Warren Clarmont, Directeur, Lutte contre le cancer chez les Autochtones, BC Cancer | Membre de la bande Gitanmaax de la Première Nation Gitxsan

Ce n’est un secret pour personne, ou du moins cela ne devrait pas l’être, que les peuples des Premières Nations font face à des obstacles disproportionnés aux soins contre le cancer en Colombie-Britannique. Pour toute personne ne faisant pas partie de ces communautés, il peut être facile de penser que le problème ne touche que les patients autochtones. Mais là où des barrières existent, les conséquences retombent sur nous tous.

Les solutions et les programmes que nous élaborons pour résoudre ces problèmes font plus qu’aider la population autochtone. Ils deviennent des modèles pour toutes les communautés éloignées, rurales et sous-représentées de la province. En d’autres termes : ce que nous pouvons résoudre ici, nous pouvons l’adapter partout.

Nos programmes de navigateurs de patients autochtones et de sécurité culturelle, tous deux soutenus par la BC Cancer Foundation, visent à éliminer l’un des principaux obstacles aux soins auxquels sont confrontés les peuples autochtones : la confiance dans le système.

Avec une histoire qui comprend le colonialisme et les pensionnats (histoire que la plupart des peuples non autochtones commencent à peine à comprendre), il est évident que la méfiance existe. Ce qui n’est pas évident, c’est l’écart de participation qui en résulte.

Dans un projet de couplage de données entre BC Cancer et la First Nations Health Authority, nos résultats montrent des disparités importantes dans la participation au dépistage du sein à travers la province entre les peuples des Premières Nations et les autres résidents de la Colombie-Britannique. Cette disparité est l’une des raisons pour lesquelles les cas de cancer autochtones sont des diagnostics à un stade avancé où la maladie est beaucoup plus difficile à traiter.

C’est aussi pourquoi la plupart des patients autochtones ne sont pas au courant des soutiens qui leur sont offerts. Comme les gens d’autres populations vulnérables et éloignées de la Colombie-Britannique, ils ne les connaissent qu’une fois entrés dans le système. Cela peut conduire à des expériences de soins négatives. Dans des cas extrêmes, j’ai vu des patients refuser de reprendre un traitement complet.

Veiller à ce que les patients autochtones aient accès aux soins contre le cancer et se sentent en sécurité lorsqu’ils accèdent à ces soins est essentiel pour combler l’écart de soins. Une collaboration ouverte avec les populations autochtones augmente notre compréhension non seulement des problèmes culturels, mais aussi des obstacles logistiques, géographiques et financiers.

La bonne nouvelle, c’est que nous faisons des progrès, et en cette Journée mondiale contre le cancer, la BC Cancer Foundation demande aux Britanno-Colombiens d’aider à accélérer ces progrès.

Le Fonds de secours aux patients de la Fondation s’est élargi, non seulement pour les patients des Premières Nations, mais aussi pour les communautés rurales vulnérables de toute la Colombie-Britannique, offrant un soutien financier via des cartes d’essence et d’alimentation, l’achat de petits équipements nécessaires au rétablissement et plus encore. Ces soutiens rendent les soins plus accessibles à tous.

J’exhorte également la communauté à se renseigner sur l’expérience des soins aux autochtones en oncologie dans notre province. Des ressources telles que le programme de formation sur la sécurité culturelle autochtone San’yas sont un excellent point de départ.

Le travail ne fait que commencer, mais le moment et l’environnement sont bons. Si nous en profitons ensemble, la récompense sera un système de soins contre le cancer qui profite à tous.

Santé et bien-être