Surmonter les obstacles à de meilleurs résultats

« Une partie de la différence des taux de cancer de la prostate – et, par conséquent, des décès – peut être due à ces facteurs héréditaires », explique Lorelei Mucci, ScD, professeure agrégée d’épidémiologie à la Harvard School of Public Health.

Les hommes noirs n’ont pas seulement un cancer de la prostate plus souvent que les hommes blancs. Ils ont également tendance à l’obtenir à un âge plus précoce. Et leur cancer a tendance à se propager plus rapidement. « Un cancer de la prostate qui commence à 40 ans et se propage à 50 ans est différent de celui qui apparaît pour la première fois à 70 ans, un cancer dont vous n’avez jamais à vous soucier », déclare Yamoah.

Cela est en partie dû à la faible participation à ce qui est requis pour s’inscrire à un essai, comme les résultats des tests de laboratoire. « Les résultats de laboratoire normaux » sont souvent basés sur un groupe qui n’est pas diversifié, dit Mahal. Mais ce qui est « normal » peut varier selon la race, le sexe et l’âge. Et lorsque les études sont menées principalement sur des Blancs, il est difficile de dire si les résultats s’appliquent à d’autres.

Qu’y a-t-il derrière des chiffres comme ceux-ci ? Et qu’est-ce qui doit changer ? Beaucoup de choses entrent en jeu, notamment l’accès aux soins, la génétique, l’environnement et le mode de vie.

Les hommes noirs ont un plus grand risque de développer un cancer de la prostate – et un type plus agressif – que les hommes blancs, déclare Brandon A. Mahal, MD, radio-oncologue au Dana-Farber Cancer Institute. Cela coûte cher : les hommes noirs sont plus de deux fois plus susceptibles de mourir de la maladie.

La détection précoce est importante pour toute personne atteinte d’un cancer de la prostate. Mais Mucci dit que les hommes noirs sont confrontés à des obstacles uniques en matière de diagnostic. Un obstacle est pour ceux qui n’ont pas accès à l’assurance et aux soins médicaux, dit Yamoah. Un autre est le fait que les tumeurs de la prostate des hommes noirs ont tendance à commencer plus tôt et à se propager plus rapidement. Même lorsque leur cancer est du type à croissance lente (de bas grade), les hommes noirs ont deux fois plus de risque de décès que les hommes d’autres races, bien qu’il soit encore faible.

Le dépistage peut sauver plus de vies noires que pour les personnes à faible risque. Lorsque les tests de dépistage de l’antigène prostatique spécifique (APS) ont commencé dans les années 1990, les taux de mortalité ont le plus chuté chez les hommes noirs. Le dépistage précoce et fréquent est essentiel en raison du lien étroit entre les niveaux de PSA en milieu de vie et le risque pour les hommes noirs de contracter un cancer agressif de la prostate. Voici les directives de l’American Cancer Society pour les groupes à haut risque : Commencez PSA à 45 ans pour les hommes noirs et les hommes dont un père ou un frère a eu un cancer de la prostate alors qu’ils avaient moins de 65 ans.

Commencer l’APS à 40 ans pour les hommes ayant plus d’un parent proche qui ont eu un cancer de la prostate alors qu’ils avaient moins de 65 ans. Pour les hommes blancs dont les niveaux de PSA sont supérieurs à la normale, les médecins choisissent généralement la surveillance active, ou « l’attente vigilante ». Avec des tests PSA répétés, des examens rectaux et des biopsies, ils peuvent vérifier les signes de croissance du cancer. Cette approche n’est pas autant utilisée avec les hommes noirs car les risques sont beaucoup plus élevés.