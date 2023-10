En partenariat avec

Au cours des dernières années, les travailleurs et les organisations ont eu du mal à suivre le rythme de la transformation numérique, ce qui a entraîné un déficit généralisé de compétences technologiques dans de nombreux secteurs. Dans le monde numérique d’aujourd’hui, chaque industrie est une industrie technologique et la pénurie de talents se fait surtout sentir dans les postes liés à la technologie. Un 2021 GartnerOuvre une nouvelle fenêtre Une enquête menée auprès de responsables informatiques mondiaux a révélé que la pénurie de talents était considérée comme l’obstacle à l’adoption le plus important pour 64 % des technologies émergentes, contre seulement 4 % en 2020.

Une partie du problème réside dans le fait que les entreprises commencent par introduire de nouvelles technologies, sans d’abord permettre à leur main-d’œuvre existante. Cette stratégie de la charrue avant les bœufs est la raison pour laquelle la bataille pour les talents se poursuit, même à travers les licenciements mondiaux que les entreprises effectuent depuis fin 2022. Cependant, les entreprises qui ont inversé l’équation et ont emmené leurs talents dans le voyage avant de lancer de grandes initiatives de transformation et de nouvelles les technologies ont vu leurs avantages.

Le talent compte

Que signifie exactement un « défi des talents » ? Une enquête auprès de 1 000 responsables du recrutement de 10 pays pour l’Assemblée générale L’état de l’acquisition de talents technologiques 2023Ouvre une nouvelle fenêtre met les choses en perspective. L’Assemblée générale a constaté que 91 % des personnes interrogées sont « extrêmement, très ou quelque peu préoccupées par le fait que les méthodes de recrutement et d’embauche ne suffiront pas à pourvoir leurs postes ouverts d’ingénierie logicielle, d’analyse de données, de science des données et de conception UX ».

Cette même enquête a confirmé la nature volatile de la pénurie de talents technologiques dans plusieurs pays et entreprises, et a également mis en évidence le manque d’innovation dans les pratiques d’embauche pour gérer les évolutions des marchés du travail.

En d’autres termes, il n’y a pas assez de main-d’œuvre technologique qualifiée pour répondre à la demande, et la plupart des industries technologiques n’ont pas fait assez pour changer cela. Plus alarmant encore, ce problème a des conséquences démesurées, entraînant d’autres échecs d’embauche, comme l’incapacité de respecter les engagements visant à améliorer la diversité, l’équité et l’inclusion sur le lieu de travail.

En termes simples, les employeurs doivent faire preuve de créativité pour éviter de prendre du retard sur plusieurs objectifs commerciaux. L’Assemblée générale révèle que 51 % des responsables RH et technologie tirent déjà parti de partenariats avec des programmes de formation technologique pour augmenter le bassin de travailleurs qualifiés. Il est donc déjà possible de sortir des sentiers battus. Cependant, il existe d’autres options que de nombreuses organisations utilisent déjà.

De plus, les meilleurs talents d’aujourd’hui s’investissent davantage dans la recherche d’emplois qui se soucient davantage de leur trajectoire que de leur salaire. C’est pourquoi, au fil des années, des tendances en matière de talents telles que la grande démission et l’épuisement générationnel ont fait surface.

Comment les entreprises peuvent-elles pourvoir avec succès leurs postes technologiques ouverts et retenir les meilleurs talents diversifiés ? La solution est simple : investir.

Nouvelles technologies, application classique

Les nouvelles technologies, comme l’intelligence artificielle, accélèrent le rythme du changement, et pourtant, les dirigeants continuent de faire passer l’outil lui-même avant les talents nécessaires pour l’exploiter avec succès.

Bien entendu, les avantages de l’utilisation de l’IA sont vastes. Par exemple, L’IA révolutionne la technologieOuvre une nouvelle fenêtre en automatisant le travail de code répétitif, en accélérant l’innovation et en permettant aux travailleurs de se concentrer sur leurs efforts créatifs. Les institutions financières utilisent l’IA pour améliorer l’expérience client, renforcer la protection contre le vol et la fraude et améliorer la prise de décision. L’IA transforme la médecine grâce à des tests et des diagnostics plus intelligents, une prévention améliorée et un développement accéléré de nouveaux médicaments.

WLorsqu’elles sont exploitées de manière appropriée, les technologies révolutionnaires peuvent faciliter le travail, rendre les opérations plus fluides, améliorer les résultats et aider les entreprises à réduire leurs coûts. Cependant, du moins à l’heure actuelle, l’IA générative n’est pas assez puissante pour remplacer complètement un être humain. Ainsi, si les talents ne sont pas correctement préparés, les avantages de la technologie ne se concrétiseront jamais.

Les humains et la technologie ont besoin l’un de l’autre pour être efficaces – et surtout pour devancer un marché du travail stagnant. Les entreprises qui mettent les talents au premier plan de leurs initiatives de transformation s’en sortiront gagnantes. Les dirigeants qui investissent dans la technologie tout en laissant les talents dans le rétroviseur continueront d’être confrontés à des pénuries de talents et à un écart de compétences croissant, et à construire une culture de paranoïa des employés.

Briser le cycle

D’innombrables travailleurs et leurs systèmes sont déjà très dépassés sur de nombreux fronts technologiques. De nombreux leaders technologiques se trouvent à la croisée des chemins en raison de l’un ou des deux de ces faits. Ce défi a créé un cycle d’expansion et de récession d’embauche et de licenciement alors que les dirigeants sont aux prises avec un désalignement de la main-d’œuvre existante et des compétences nécessaires pour prospérer. Les dirigeants qui progressent se concentrent sur la planification de leur main-d’œuvre de demain et font de gros paris en investissant dans leurs talents existants. Ces dirigeants comprennent ce que beaucoup oublient : la façon de sortir d’une guerre sans fin pour les talents est de créer les vôtres.

Développer votre propre talent signifie, en tant que leader, assumer la responsabilité de propulser vos talents vers l’avenir plutôt que de leur en faire porter la responsabilité. Les dirigeants les plus performants s’engagent dans des programmes de perfectionnement et de reconversion qui correspondent aux compétences nécessaires pour tirer parti des technologies futures. Cela aide les dirigeants à briser l’inévitable cycle d’embauche et de licenciement, en créant une base d’employés plus heureux et plus engagés.

Des organisations de premier plan comme Adobe, ServiceNow et Intuit se sont associées à General Assembly pour repenser la façon dont elles abordent leurs talents technologiques et leurs besoins en formation. Cela s’est manifesté sous la forme de programmes de requalification pour redéployer afin d’éviter de licencier des employés précieux et fidèles, de constituer des réserves de talents divers qui peuvent être déployés sur la base d’un contrat d’embauche, ou de déployer des initiatives de perfectionnement des compétences à grande échelle à l’échelle de l’organisation. comme les académies de données, pour amener chaque employé vers l’avenir du travail.

Faire porter la responsabilité à l’employé est un piège courant, alors si cela vous ressemble, ne vous inquiétez pas. La solution consiste à trouver un partenaire qui travaillera côte à côte avec vous pour développer les bons programmes, afin que vous puissiez atteindre vos objectifs de transformation.

Prochaines étapes

Les exigences de notre monde du travail de plus en plus numérique, combinées aux conditions économiques post-pandémiques, ont présenté des défis de recrutement et de rétention sans précédent pour les organisations de tous les secteurs. De nombreuses entreprises ont tenté d’anticiper la pénurie qui en a résulté, mais rares sont celles qui ont trouvé la crêpe. Aucune méthode ne suffit à elle seule à résoudre l’importante pénurie de compétences et de talents qui nous entoure. La solution la plus logique consiste à investir dans vos propres talents locaux en combinant des méthodes éprouvées autour du perfectionnement, de la reconversion et du contrat d’embauche. Ce faisant, vous pouvez rester compétitif et sortir vainqueur.

