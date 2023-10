Le premier aperçu de Suriya 43 a brisé Internet, et les fans de Suriya ont déjà déclaré que le prochain film était un « gros chargement à succès ».

Suriya a retrouvé son réalisateur de Soorarai Pottru, Sudha Kongara pour un prochain film, et la vidéo d’annonce du premier aperçu a fait planter Internet. Jeudi, une vidéo de 44 secondes a été publiée par les réalisateurs du prochain film de Suriya, provisoirement intitulé Suriya 43. Outre Suriya, le film met également en vedette Dulquer Salmaan et Vijay Varma avec Nazriya dans des rôles clés.

Partageant le premier élément majeur du film sur les réseaux sociaux, la maison de production 2D Entertainment a qualifié le casting principal du film de « rustique ». Puissant. Fort.’ Présenté comme un drame d’action d’époque, le film de Sudha Kongara aura une musique de GV Prakash.

Voici le premier aperçu du film

Dès la sortie de la vidéo, plusieurs fans de Suriya l’ont déclaré comme le prochain méga-blockbuster du populaire duo acteur-réalisateur. Un fan a écrit : “Nadippin Nayakan. BLOCKBUSTER EN CRÉATION.” Un autre fan a écrit : “Le combo GOAT est de retour pour régner sur le box-office.” L’un des fans a écrit : “Des vœux chaleureux pour un retour MASSif avec #Kanguva et #Suriya43 #LEO.” Un internaute a fait l’éloge de la musique de fond utilisée dans la promo du premier aperçu et a écrit : « La musique de fond est si intense. »

Outre Suriya 43, l’acteur sera également vu dans le drame d’action Kanguva. Le jour de l’anniversaire de l’acteur, les créateurs ont dévoilé un aperçu vidéo captivant de Kanguva. L’aperçu présente Suriya comme un guerrier puissant et impitoyable en mission. La transformation impressionnante du protagoniste dans son dernier avatar a laissé le public sous le charme. On peut le voir dans une coiffure tressée, un énorme collier en ongles de tigre, des accessoires en argent, un costume rustique et de nombreux tatouages ​​​​corps. Si le clip est un indice, Suriya est prêt pour une autre performance mémorable dans ce drame fantastique épique plus grand que nature enraciné dans la culture tamoule.

Siva réalise le prochain film fantastique qui est également présenté comme l’un des projets les plus coûteux de la carrière de Suriya. Kanguva devrait sortir dans toute l’Inde en tamoul, malayalam, telugu, kannada, hindi et anglais.