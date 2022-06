Suriya reste sans voix après avoir vu R Madhavan dans l’avatar de Nambi Narayan

Rocketry: L’acteur de Nambi Effect, R Madhavan, a publié mardi une vidéo dans laquelle l’acteur Surya reste sans voix après avoir vu l’acteur dans le look du scientifique de l’ISRO Narayanan. Il a été stupéfait de voir Madhavan maquillée.

Partageant la vidéo, R Madhavan a écrit: “Seul mon frère #actorsuriya peut me faire sentir si bien et réagir comme ça. Nambi monsieur est un grand fan de mon frère et de son père.” Les fans ont adoré sa réaction car il était étonné de voir l’acteur dans le look scientifique. L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit: “Réaction inestimable de Suriya na.”





Le second a mentionné: “J’aimerais que les vidéos puissent être encadrées.” La troisième personne a commenté: “Je ne peux pas attendre le film.” Le quatrième a dit: “Suriya avait l’air si heureux.” Le cinquième a commenté: “Vidéo complète svp maddy. Le travail acharné n’échoue jamais. Tu es un acteur si dévoué. Fier d’être votre fan. Je t’aime Mady. Le cinquième a commenté: “Encore une fois, faites un film comme aayutha eluthu .. combo en attente.”

La sixième personne a commenté, “faites une révérence devant les légendes !!” Le septième a écrit: “Des faucons de mer à karthik en passant par nambi .. vous rockez maddy .. toujours votre fan ..” Le huitième a commenté: “Tout le meilleur pour les fusées, monsieur.” Le neuvième a mentionné: “Regardez à quel point Suriya se tient humblement devant nambi monsieur.” La dixième personne a dit : « Je suis un grand fan de Maddy. La raison pour laquelle j’ai commencé à regarder Tamil filmer votre film alaipayuthe monsieur t’aime anna.

Une autre personne a mentionné : « Aap to ekdam same Nambi lag rahe ho. Suriya aise salut thodi bhramit hua.

Basé sur la vie du scientifique et génie de l’ISRO Nambi Narayanan, Rocketry The Nambi Effect retrace son histoire scandaleuse et découvre la vérité derrière tout cela.

Le film met en vedette R Madhavan dans le rôle éponyme de M. Nambi Narayanan et se vante d’une distribution d’ensemble puissante comprenant des acteurs internationaux acclamés comme Phyllis Logan, Vincent Riotta et Ron Donachie et avec des apparitions spéciales des superstars Shah Rukh Khan et Suriya.

Le film sortira en six langues dans le monde, dont l’hindi, l’anglais, le tamoul, le télougou, le malayalam et le kannada le 1er juillet 2022. Mis en scène à une échelle gigantesque, le film a été tourné en Inde, en France, au Canada, en Géorgie et en Serbie.