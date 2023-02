Suriya pose avec Sachin Tendulkar, une photo virale casse Internet

La superstar tamoule Suriya a publié une photo avec la légende du cricket Sachin Tendulkar sur son Instagram le jeudi 16 février. “Respect & Love !!”, a-t-il légendé la photo qui est maintenant devenue virale sur Internet. L’acteur lauréat du National Award a enfilé une chemise bleu denim associée à un pantalon beige, tandis que le lauréat Bharat Ratna a opté pour une chemise à carreaux bleus et un jean bleu.

Plus tard dans la journée, Sachin a également partagé la même photo sur son Instagram. Parallèlement, sa légende (écrite à l’origine en tamoul) disait : “Le lever du soleil était spécial ce matin. C’était merveilleux de vous rencontrer, @actorsuriya. Sincères félicitations.” Le duo est vu posant joyeusement pour la caméra sur la photo.

Peu de temps après que l’acteur et le joueur de cricket aient partagé les photos, les fans ont inondé la section des commentaires de cœurs rouges et d’émoticônes de feu. Un utilisateur a écrit, “Goat of Cinema/Cricket”, tandis qu’un autre a commenté, “Deux légendes une image”. Certains autres commentaires ont lu, “2 Legends God Of Cricket & Pride Of Indian Cinema”, “2 Master Blasters” et “Inspirations pour beaucoup dans leurs domaines”.





Pendant ce temps, l’année dernière, Suriya a reçu son premier prix national du meilleur acteur aux 68e National Film Awards pour sa performance dans Soorarai Pottru. Il a également remporté le prix national du film du meilleur long métrage pour le réalisateur Sudha Kongara, car il avait également produit le film sous sa bannière 2D Entertainment, qu’il est copropriétaire avec sa femme Jyothika.

Tendulkar, en revanche, est le meilleur buteur du cricket international. En 664 matchs, le légendaire joueur de cricket a marqué 34 357 courses à une moyenne de 48,52. En 2013, il prend sa retraite avec un record de 100 siècles et 164 demi-siècles à travers les formats. Sa contribution massive a également aidé l’Inde à remporter la Coupe du monde de cricket ICC en 2011.

