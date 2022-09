Suriya, le film de Disha Patani promet une expérience au bord du siège

L’affiche du film à venir de l’acteur-réalisateur Suriya, qui a été écrit et réalisé par Siva, a été dévoilée vendredi. Une première dans les carrières de Suriya et de Siva, l’affiche très chargée d’effets spéciaux indique une période spectaculaire sur grand écran. La bande-annonce s’ouvre sur un aigle planant au-dessus d’un champ de bataille où l’on peut voir des guerriers chevauchant des chevaux et affrontant des épées et des haches.

“Nous recherchons tous vos bons voeux alors que nous commençons notre aventure!”, A tweeté Suriya.





Le titre provisoire du film est Suriya 42, et il sera produit en 3D et diffusé dans jusqu’à 10 langues différentes.