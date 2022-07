Suriya fait l’éloge de Malayankunju, co-vedette de Vikram, Fahadh Faasil, les fan clubs des deux acteurs s’effondrent ; est une autre réunion sur les cartes? [View Tweets]

Après Vikram, les actions de Fahadh Faasil ont énormément augmenté en dehors du cinéma Malayalama, qui a toujours été son fief. D’autre part, son VikramName costar, Suriyaqui n’est apparu que dans un camée dans le film en tant que principal antagoniste du prochain épisode, mais qui a depuis fait parler de son camée, a connu une popularité massive à travers le monde. Sud industries cinématographiques depuis un certain temps maintenant. Maintenant, les fans des deux stars ont hâte qu’ils se réunissent dans le Suite de Vikrammais avant cela, un tweet de Suriya pour Malayankunju, Fahad Faasildu prochain film Malayalam, envoie les deux fan clubs dans un effondrement collectif.

Suriya fait l’éloge de Malayankunju de Fahadh Faasil

Fahadh Faasil Bande-annonce Malayankunju, qui a été récemment dévoilé, a suscité l’amour et l’appréciation de tous les horizons, pas seulement des fans de l’acteur. Cela ressemble à une bande-annonce bien enroulée qui promet de laisser le public sur le bord de son siège en haleine. Le dernier à rejoindre la ligue de ceux qui ne peuvent pas attendre le film est Suriya lui-même, qui a fait l’éloge de Fahadh Faasil et de Malayankunju.

Tweet de Suriya pour Malayankunju de Fahadh Faasil

S’adressant à son compte Twitter officiel, Suirya a partagé la bande-annonce de Malayankunju et a écrit: “Amour et respects à Faasil monsieur! Fahadh, vous me surprenez toujours avec vos histoires ..! Soufflé par les images de cette tentative vraiment différente ..! #SajimonPrabhakar #maheshnarayanan @Rajisha_Vijayan & Team ! #Malayankunju avec ARR monsieur !!!” Découvrez son tweet et les réactions des deux fan clubs ci-dessous :

D’après l’amour et l’admiration mutuelle échangés par les deux acteurs, beaucoup de leurs fans se demandent s’ils feront à nouveau équipe pour un film autre que Vikram 2. Attendons et regardons.