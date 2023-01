Suriya bat Allu Arjun, Dulqueer Salmaan et bien d’autres pour devenir la célébrité numéro 1 du sud de l’Inde: rapport de l’IIHB pour 2023

L’acteur tamoul Suriya est classé comme la célébrité numéro un en Inde du Sud. La recherche a été menée par l’Institut indien des marques humaines (IIHB). Suriya est connue pour des films comme Soorarai Pottru Jai Bhim, Ghajini et Singam, entre autres. L’acteur tamoul bat d’autres acteurs du sud de l’Inde pour atteindre cette marque. La recherche était basée sur TIARA (Confiance, identification, attrait, respect et appel) selon l’IIHB.

Suriya, qui travaille principalement dans l’industrie cinématographique tamoule, est devenue l’une des principales célébrités du sud de l’Inde. Suriya est devenue la célébrité la plus fiable, la plus identifiée, la plus attrayante, la plus respectée et la plus attrayante parmi toutes les célébrités du sud de l’Inde. Selon les études, l’acteur devient l’un des acteurs les plus bancables du cinéma tamoul. Au classement général TIARA, Suriya est en tête avec un score de 84 suivi d’Allu Arjun en deuxième position avec un score de 79.

Dans la catégorie Telugu Cinema, Allu Arjun arrive en tête de liste, alors que Dulquer Salmaan et Fahadh Faasil ont partagé les premières positions en malayalam. Vijay s’est classé deuxième dans la catégorie Kollywood. C’est la première fois que la recherche TIARA a été menée exclusivement sur des célébrités du sud de l’Inde.

TIARA sud recherche par IIHB parmi les célébrités du sud de l’Inde, @Suriya_offl conduit Lien de l’article complet : https://t.co/20LACOMshf pic.twitter.com/dt0Ma4O7W3 Divertissement 2D (@2D_ENTPVTLTD) 16 janvier 2023

L’étude de l’IIHB a été menée dans les quatre États du sud et couvrait 18 célébrités du sud de l’Inde, six de Tollywood, six de Kollywood, 4 de Mollywood et deux de Sandalwood. Le rapport a été étudié entre novembre et décembre 2022 et a permis à Suriya de surpasser la liste.

Selon les rapports, Suriya a dominé la compétition avec un score TIARA de 84. Suriya a dominé toutes les catégories du Indian Institute of Human Brands pour obtenir leur meilleure célébrité du sud de l’Inde.

Suriya a été appelé Colosse du Sud par le mentor en chef de l’IIHB Sandeep Goyal. Il a partagé que le score de l’acteur bat tous ses concurrents. Le CM a également mentionné qu’aucun des scores de ses contemporains n’était même proche de celui de Suriya dans différents paramètres de l’étude.