Suriya 42 : le film dramatique de Suriya et Disha Patani passe ENFIN sur les planchers ; les fans envoient leurs meilleurs vœux après que l’acteur a demandé des bénédictions

La superstar sudiste Suriya est prête à étonner ses fans avec son prochain film dramatique Suriya 42. Le mahurat pooja pour Suriya 42 a eu lieu il y a quelques jours. Récemment, toute l’équipe du film à venir a enfin commencé le tournage de leur projet tant attendu. L’acteur de Jai Bhim a partagé une nouvelle photo avec son équipe sur son Twitter et a écrit : “Le tournage commence… ! J’ai besoin de toutes vos bénédictions… !!” Sur la photo, Suriya était considérée comme la cinéaste et compositrice de musique Devi Sri Prasad. Le trio a été vu souriant pour la caméra alors qu’ils posaient pour une belle photo.

Selon certaines informations, un programme complet du film aura lieu à Goa et l’actrice Baaghi Disha Patani fera ses débuts tamouls avec le film. Oui, tu l’as bien lu! L’actrice d’Ek Villain Returns, Disha, sera vue aux côtés de Suriya. La chimie à l’écran de Disha et Suriya mettra le feu aux écrans. Hormis Suriya et Disha, un autre casting du film n’a pas encore été révélé.

Jetez un oeil à la photo partagée par Suriya –

Le scénario de Suriya42 a été écrit par Siruthai Siva et Aadhi Narayana. Les dialogues du film seront écrits par Madhan Karky. Le cascadeur Supreme Sundar chorégraphiera les séquences d’action du film.

Sur le plan du travail, Suriya jouera le rôle principal dans le réalisateur Vaadivaasal de Vetrimaaran. Le film serait soutenu par Kalaipuli S Thanu, GV Prakash. Suriya sera également vue à Vanangaan.