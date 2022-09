Après avoir impressionné le public avec son avatar méchant dans Ek Villain Returns, Disha Patani a maintenant annoncé son prochain film avec l’acteur Suriya. Le film, qui est provisoirement appelé Suriya 42, sera réalisé par « Siruthai » Siva. L’actrice est actuellement ravie de faire partie d’un projet d’éléments aussi grands que nature.

Partageant son enthousiasme pour son prochain projet avec Suriya, Disha a déclaré qu’elle était ravie d’annoncer son prochain film avec Suriya monsieur et Siva monsieur. Elle se sent bien de faire partie d’un projet aussi énorme qui promet de donner au public une expérience cinématographique passionnante sur grand écran. Elle a ajouté que le personnage qu’elle interprète est assez unique et qu’elle a hâte de faire découvrir son avatar jamais vu auparavant au public.

L’affiche animée de Suriya 42 a récemment été mise en ligne par les réalisateurs qui ont également révélé que le film était réalisé en 3D et qu’il serait publié en 10 langues. D’après l’affiche, le film semble être un artiste d’action explosif. Cela a amené les fans à se demander si Suriya 42 est un film historique ou un film de guerre.

L’affiche de la motion montre un faucon planant au-dessus d’un champ de bataille dans lequel des chevaliers s’affrontent, tandis que le personnage de Suriya, vêtu de la tenue d’un commandant, est vu debout sur un rocher et observant les débats sur le champ de bataille. L’affiche porte également le slogan “Une saga puissante et vaillante”.

Le film est produit par Studio Green Gnanavel Raja et a une musique de Devi Sri Prasad. Disha Patani joue le rôle principal féminin dans ce film, qui a une cinématographie de Vetri Palanisamy, qui avait tourné des super hits comme Ajith-vedette Veeram et Vedalam.

Disha a suscité l’enthousiasme du public avec l’annonce de son rôle principal dans le prochain film Suriya 42, l’actrice sera également vue dans Yodha de Karan Johar avec Sidharth Malhotra et Project K aux côtés d’Amitabh Bachchan, Prabhas et Deepika Padukone.