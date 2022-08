Suri Cruise porte une robe en lin avec des amis à New York : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Robert O’Neil / SplashNews.com

Croisière Suri resté au frais pendant la canicule de New York avec une robe en lin ! L’adolescente élégante, maintenant âgée de 16 ans, a été repérée dans le numéro blanc venteux orné d’un subtil motif de fleurs le jeudi 4 août. Elle a conservé le thème blanc de l’été avec un sac fourre-tout décontracté sur son épaule et une paire bien-aimée. de baskets confortables. Suri a été rejointe par une amie, vêtue d’une robe noire, d’un sac à bandoulière et de baskets alors qu’ils exploraient la Grosse Pomme.

L’adolescente ressemble tellement à sa magnifique maman Katie Holmes, 43 ans, avec ses cheveux et ses traits bruns ! Suri est la fille unique de Katie, qu’elle partage avec son ex-mari Tom Croisière, 60 ans, de leur mariage de six ans. Les A-Listers se sont mariés en 2006 après une brève romance éclair, mais se sont séparés en 2012.

Plus tôt cette semaine, Suri est sortie dans une autre robe blanche simple. Le numéro boho chic était également parfait pour le temps humide de New York, qui frappait les années 90 il y a quelques jours à peine. Elle a ajouté une touche de couleur au look avec une paire de baskets montantes bleu vif de Converse. Accrochée à son téléphone, elle a transformé les rues de la ville en sa propre piste alors qu’elle se promenait avec confiance.

Suri passe de plus en plus de temps en solo à mesure qu’elle vieillit. L’adolescente, qui fréquente une école privée d’élite de Manhattan, semble être une experte pour se déplacer dans la ville qu’elle habite depuis plus d’une décennie. Le mois dernier, elle a été aperçue dans le quartier branché de Flatiron alors qu’elle et un copain blond visitaient le magasin immersif Harry Potter de New York. Le magasin vend au détail toutes sortes de marchandises du monde sorcier (y compris des vêtements des quatre maisons de Poudlard), et comprend également des expériences 3D et un bar à bière au beurre sans alcool populaire. Suri et son amie se sont alignées sur la friandise sucrée, optant pour la crème glacée molle qu’elles ont appréciée à l’extérieur.