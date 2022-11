Suri Cruise porte un jean évasé et ressemble à Katie et Tom à New York : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Fernando Ramales / BACKGRID

Croisière Suri, 16 ans, était le portrait craché de ses deux parents alors qu’elle sortait dans un jean élégant et épuré et un manteau confortable à New York lundi ! Sur des photos prises le 28 novembre, la fille de Katie Holmes43, et Tom Croisière, 60 ans, portait un jean évasé, une chemise à découpes et une doudoune vert olive alors qu’elle sortait d’un magasin pendant le shopping de l’après-midi. La célèbre adolescente lui ressemblait de façon frappante Ruisseau Dawson maman star, avec ses cheveux bruns coiffés droits et longs autour de son visage. Elle a accessoirisé avec une écharpe à carreaux rose et a terminé le look avec des baskets beiges. Suri portait également un sac Target, et son expression alerte mais sérieuse dégageait également des vibrations de Tom Cruise.

Plus à propos Croisière Suri

L’ensemble décontracté et décontracté était également presque un hommage au style de ses parents. Katie est connue pour ses propres jeans chics et évasés, il est donc évident que Suri tire son sens de la mode. Dans un look comparable, vous pouvez voir ci-dessous, le Merci d’avoir fumé était une image miroir de sa fille dans un simple t-shirt rose, un pantalon large en denim et des chaussures assorties lors d’une sortie similaire à SoHo en septembre.

Il ne faut pas s’étonner que Suri Top Gun : Maverick papa star peut aussi bercer une paire de jeans comme personne. Comme on le voit ci-dessous, en juillet 2005, il est devenu ultra-décontracté pour la première à Los Angeles de La guerre des mondes, portez un simple t-shirt noir et un jean décontracté avec des chaussures marron basiques. Une fois de plus, une forte ressemblance avec sa fille transparaît dans son sourire à un million de dollars.

Le look juvénile de Katie, si semblable à sa fille, a du sens – elle a dit dans le passé qu’elle avait “grandi” à ses côtés. La Touché par le feu L’actrice a eu Suri à l’âge relativement jeune de 27 ans. “J’étais heureuse de devenir maman dans la vingtaine”, a-t-elle déclaré. Elle Royaume-Uni pour le numéro de décembre 2019. «C’est bien que nos âges correspondent… comment dire? Chaque âge que mon enfant a eu et mon âge à ce moment-là ont été un bon match. Nous avons en quelque sorte grandi ensemble.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant