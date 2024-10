Suri Cruise passe le week-end à New York pour soutenir les débuts de maman Katie Holmes dans « Our Town »

De retour dans son ancien terrain de jeu.

Suri Cruise est de retour à New York pour le week-end d’ouverture du grand spectacle de maman Katie Holmes débuts dans « Our Town » à Broadway.

Le jeune homme de 18 ans, qui fréquente une université en Pennsylvanie, a été photographié dimanche avec un ami.

Bien qu’on ne sache pas où ils allaient, l’étudiante de Carnegie Mellon a emmené son chat, Eleanor, avec elle pour le voyage.

Suri Cruise est de retour à New York. TheImageDirect.com

L’adolescent a été photographié dimanche lors d’une promenade avec un ami. TheImageDirect.com

Les deux filles étaient en pleine conversation tout en profitant du beau temps. TheImageDirect.com

La fille de Holmes et Tom Cruise transportait le félin à fourrure dans un sac de transport noir et doux. Elle s’habillait pour l’automne avec un jean, un pull à rayures bleues et des Converse.

Bien qu’on ne sache pas combien de temps l’adolescente reste en ville, elle a notamment une semaine de congé pour les vacances d’automne, selon le calendrier officiel de l’université. Les cours reprennent le 21 octobre.

Ses vacances scolaires ont coïncidé avec le début du spectacle de Holmes à Broadway, qui a débuté jeudi soir au Ethel Barrymore Theatre.

Même si Suri n’était apparemment pas présente à la soirée d’ouverture, plusieurs autres membres de la famille de la star de « Dawson’s Creek » étaient là pour lui souhaiter bonne chance.

La fille de Tom Cruise et Katie Holmes a amené son chat. TheImageDirect.com

Elle tenait l’ami à quatre pattes dans un porte-bébé noir. TheImageDirect.com

Suri s’est habillée avec désinvolture pour la sortie. TheImageDirect.com

Samedi, Holmes a partagé une photo posant aux côtés de ses parents et de ses sœurs dans les coulisses.

« Merci à ma famille d’être venue à @ourtownbroadway deux nuits de suite ! » elle a écrit sur Instagram. «Je t’aime et je suis tellement béni. ❤️”

On ne sait pas si Suri a assisté à l’une des projections de sa mère.

C’est la première fois que l’adolescent est aperçu à New York depuis son déménagement à Pittsburgh au début du semestre d’automne.

L’étudiant portait un jean et un pull bleu. TheImageDirect.com

L’adolescent a une semaine de pause jusqu’au 21 octobre. TheImageDirect.com

Sa pause s’alignait parfaitement avec le début de la pièce de sa mère. TheImageDirect.com

En août, Holmes a aidé Suri à emménager dans son dortoir sur le campus pendant que son célèbre père, qui n’a joué que peu ou pas de rôle dans sa vie, travaillait sur un projet de l’autre côté de l’Atlantique.

À l’époque, le duo mère-fille avait été photographié en train de transporter des cartons et des valises dans la nouvelle demeure de l’adolescente avant de se promener sur le campus.

Après avoir partagé un au revoir émouvant, Holmes est retournée à sa nouvelle vie de nid vide à New York pendant que sa fille entamait sa carrière universitaire.

Holmes a fait ses débuts dans « Our Town » jeudi. Bruce Glikas/WireImage

La plupart de sa famille est venue par avion pour le week-end d’ouverture. Bruce Glikas/WireImage

Suri a vécu à New York avec Holmes presque toute sa vie avant d’aller à l’université à l’extérieur de l’État. AFP via Getty Images

Avant leurs adieux, l’actrice a admis que la « proximité » avec Suri allait lui manquer, mais qu’elle était « vraiment fière » d’elle.

«Je me souviens d’avoir eu cet âge, cette époque des débuts», dit-elle. a dit à Town & Countrynotant que c’est une période « passionnante » pour « en apprendre davantage sur soi-même ».

Suri a révélé qu’elle fréquentait l’université privée en juin après qu’une vidéo d’elle portant un col rond Carnegie Mellon pour le jour de décision du lycée LaGuardia soit devenue virale sur TikTok.