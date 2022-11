Surging Montana GOP vise un grand prix: siège au Sénat américain en 2024

LOCKWOOD, Mont. (AP) – Les républicains enhardis par une série de victoires électorales dans le Montana cette élection de mi-mandat tournent rapidement leur attention vers un prix qui leur a échappé à plusieurs reprises: le siège du Sénat américain détenu par le démocrate Jon Tester à trois mandats qui est à gagner en 2024 .

Cela met en place une bataille primaire meurtrière potentielle entre les deux républicains qui ont remporté des sièges à la Chambre des États-Unis mardi – l’ancien secrétaire à l’Intérieur Ryan Zinke et le représentant Matt Rosendale.

Zinke, 61 ans, a déclaré jeudi à l’Associated Press qu’il considérait Tester comme vulnérable et qu’il déciderait s’il briguerait ou non le siège au Sénat l’année prochaine. Rosendale, 62 ans, a déclaré que Tester ne représentait pas les intérêts du Montana et devrait être remplacé, mais il a refusé de répondre lorsqu’on lui a demandé s’il se présenterait.

Tester devrait être parmi les démocrates les plus vulnérables du Sénat américain lors du prochain cycle électoral avec ses collègues modérés Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema d’Arizona. Les électeurs du Montana et de la Virginie-Occidentale ont de plus en plus tendance républicaine, tandis que l’Arizona est devenu un État pivot clé ciblé par les deux partis.

Si Tester, 66 ans, décide de ne pas se présenter à la réélection, cela donnerait aux républicains un énorme avantage car il y a peu de démocrates dans l’État avec sa grande notoriété.

À la suite d’une cérémonie de la Journée des anciens combattants à Lockwood High School près de Billings vendredi, Tester a déclaré qu’il prévoyait de prendre une décision sur sa candidature à la réélection au début de l’année prochaine.

“Je vais prendre cette décision en fonction de mon efficacité et de ma famille”, a-t-il déclaré lors d’une brève interview. “Une partie de la décision de me présenter à nouveau est que je vais être dans une position où je peux vraiment influencer, et c’est plutôt cool.”

On ne sait toujours pas qui contrôlera le Sénat l’année prochaine avec le concours de la Géorgie qui se dirige vers un second tour et une course au Nevada toujours indécise. Mais la chambre est certaine d’être étroitement divisée à l’approche des prochaines élections.

Peu importe qui remporte la nomination du GOP dans le Montana – que ce soit Rosendale, Zinke ou quelqu’un d’autre avec une reconnaissance de nom à l’échelle de l’État comme le gouverneur Greg Gianforte – Tester sera dans une situation difficile en 2024, a déclaré l’analyste politique de l’Université du Montana, Christopher Muste.

Au cours de la dernière décennie, les démocrates du Montana ont perdu tous les autres postes partisans qu’ils occupaient à l’échelle de l’État, à l’exception de celui de Tester, y compris le gouverneur, le deuxième siège du Sénat américain du Montana et d’autres postes de direction.

“Les républicains du Montana seront encouragés” par leurs victoires de mardi, a déclaré Muste. “Le testeur doit se demander s’il veut relever ce défi, bien que dans le passé, il ait semblé se délecter de le relever.”

Tester est entré au Sénat en 2006 avec une victoire très mince d’environ 3 500 voix sur le républicain sortant Conrad Burns. Sa deuxième élection en 2012 a également été serrée, contre l’ancien représentant américain Denny Rehberg.

Rosendale, un conservateur d’extrême droite, a tenté de renverser Tester en 2018 mais a perdu de peu, malgré les apparitions répétées dans le Montana au nom du républicain par l’ancien président Donald Trump. Trump en voulait personnellement à Tester après que le démocrate ait fait dérailler le candidat de Trump aux anciens combattants avec des révélations d’inconduite.

Zinke et Rosendale se sont déjà affrontés lors de la primaire du GOP US House en 2014. Zinke l’a emporté de justesse dans cette course à cinq et a été élu deux fois à la Chambre. Il est parti peu après sa deuxième élection pour rejoindre le cabinet de Trump pendant moins de deux ans avant de démissionner au milieu de nombreuses enquêtes éthiques.

Après avoir remporté de justesse la primaire républicaine de 2022, Zinke a utilisé la quasi-totalité de son argent de campagne – plus de 6 millions de dollars – pour repousser un défi de l’avocate de Missoula, Monica Tranel. Rosendale a effectué un deuxième mandat et il lui restait plus d’un million de dollars en espèces au 19 octobre.

Ces montants sont éclipsés par les sommes record dépensées pendant les républicains avant les tentatives de renverser Tester.

Les 47 millions de dollars déversés dans l’élection sénatoriale de 2012 au Montana ont établi un record pour les dépenses de campagne dans l’État. La course Rosendale-Tester 2018 a établi un nouveau record de 73 millions de dollars, battu deux ans plus tard avec 145 millions de dollars dépensés dans la tentative ratée de l’ancien gouverneur Steve Bullock de battre le sénateur républicain Steve Daines.

Rosendale et Zinke se sont avérés être de solides collecteurs de fonds. Gianforte est immensément riche et en 2020, il a prêté plus de 7,5 millions de dollars à sa campagne de gouverneur pour dépenser largement plus que son rival démocrate.

Un porte-parole de Gianforte, dont le premier mandat se termine début 2025, a refusé de dire s’il était intéressé par le poste au Sénat. La porte-parole Brooke Stroyke a déclaré que le gouverneur se concentrait sur les problèmes à venir lors de la session législative de 2023.

Zinke a critiqué Tester pour ne pas avoir tenu tête à son parti de la même manière que Manchin, qui a amené ses collègues démocrates à réduire les restrictions proposées sur l’industrie de l’énergie.

“Il aurait pu ralentir la vague progressive”, a déclaré Zinke. “Il a choisi de ne pas le faire.”

Tester a déclaré qu’il était à l’aise de soutenir le projet de loi sur les infrastructures de l’année dernière et la législation sur le changement climatique de l’administration Biden, et un porte-parole a déclaré que Tester soutenait une stratégie énergétique «tout ce qui précède». Tester est président du Comité des affaires des anciens combattants, où il a parrainé une loi promulguée en août qui a élargi les services de santé fédéraux pour des millions de militaires exposés à la fumée toxique des « foyers de combustion » dans les bases militaires.

“La position par défaut pour la plupart des gens du Montana est qu’ils votent républicain à moins que vous ne leur donniez une raison de voter pour vous”, a-t-il déclaré. “Je ne peux être personne d’autre que moi.”

Matthew Brown, l’Associated Press