INDIANAPOLIS (10-4) à PITTSBURGH (11-3)

Dimanche, 13 h HE, CBS

LIGNE D’OUVERTURE – Steelers par 3

ENREGISTRER VS. SPREAD – Colts 8-6; Steelers 8-6

SÉRIE RECORD – Steelers plomb 24-6

DERNIÈRE RÉUNION – Les Steelers ont battu les Colts 26-24 le 3 novembre 2019 à Pittsburgh

SEMAINE DERNIÈRE – Les Colts ont battu les Texans 27-20; Les Steelers ont perdu contre les Bengals 27-17

CLASSEMENT AP PRO32 – Colts n ° 7, Steelers n ° 10

OFFENSE COLTS – GLOBAL (12), RUSH (15), PASS (9).

DÉFENSE COLTS – GLOBAL (7), RUSH (5), PASS (17).

OFFENSE DES ACIERS – GLOBAL (25), RUSH (31), PASS (17).

DÉFENSE DES ACIERS – GÉNÉRAL (2), RUSH (8), PASS (2).

STREAKS, STATS ET NOTES – Les Steelers sont la première équipe à perdre trois de suite après un départ 11-0 depuis 1969 Los Angeles Rams. Malgré le dérapage, Pittsburgh peut verrouiller le titre de l’AFC Nord avec une victoire contre les Colts ou une défaite contre Cleveland. … Indianapolis a remporté cinq des six matchs et peut gagner une place en séries éliminatoires avec une victoire et une défaite contre Baltimore ou Miami. … Indianapolis a remporté trois victoires consécutives et sept de ses neuf derniers pour égaler le Tennessee au sommet de l’AFC Sud. … Les Steelers ont remporté six victoires consécutives dans la série. La dernière victoire d’Indianapolis à Pittsburgh remonte à novembre 2008.… Le quart des Colts Philip Rivers a besoin d’une passe TD pour égaler Dan Marino (420) au cinquième rang sur la liste de carrière de la ligue. Rivers a obtenu deux passes ou plus de TD en cinq matchs consécutifs. Marino a grandi à Pittsburgh et le Hall of Famer a pris sa retraite en 2000 en tant que détenteur du record de carrière dans les ligues. … Rivers a également besoin de 265 verges par la passe pour sa huitième saison consécutive de 4 000 verges, égalant Peyton Manning pour la troisième plus longue séquence de l’histoire de la ligue. Cela donnerait également à Rivers 12 saisons de 4000 verges au cours de sa carrière, égalant Drew Brees au n ° 2.… Après avoir rejoint le Minnesotas Dalvin Cook et Clevelands Nick Chubb en tant que seuls joueurs avec quatre matchs consécutifs de 80 verges cette saison, les Colts RB Jonathan Taylor tentera de prolonger cette marque dimanche tout en affrontant la huitième défense de l’Aigue. … LB Darius Leonard a besoin de six plaqués pour battre le record de franchise de Duane Bicketts pour la plupart des joueurs dans les trois premières saisons (398). … Justin Houston, le champion des sacs NFL 2014, a besoin de trois pour 100 dans sa carrière. Houston a également quatre sécurités en carrière, à égalité pour le plus dans l’histoire de la NFL… K Rodrigo Blankenship a battu le record de recrue des Colts pour des points supplémentaires le week-end dernier et peut battre la marque de recrue de Raul Allegres pour des buts sur le terrain (30) avec deux cette semaine. … Les Steelers ont perdu six matchs consécutifs en décembre. Pittsburgh a perdu ses trois derniers matchs de la saison 2019 après une fiche de 8-5 malgré la défaite du quart Ben Roethlisberger en raison d’une blessure au coude droit lors de la semaine 2.…. Après avoir marqué au moins 24 points au cours de ses 10 premiers matchs, l’attaque de Pittsburgh a craché ces derniers temps, ne réussissant pas à dépasser les 19 points de chacun des quatre derniers matchs. … Roethlisberger a eu du mal pendant cette période, jetant pour six touchés contre cinq choix. … RB Benny Snell a donné un petit coup de pouce à l’attaque au 31e rang de la NFL dans la défaite contre Cincinnati. Snell a couru pour 84 verges, le plus par un Steelers RB en un mois. Snell pense avoir un rôle important, même avec le départ James Conner qui devrait revenir après s’être assis la semaine dernière avec une blessure au quadriceps. … La défense de Pittsburgh a un sac dans un record de la NFL 71 matchs consécutifs et a limogé Rivers 15 fois en sept matchs alors qu’il jouait pour les Chargers. … Pittsburgh OLB TJ Watt mène l’AFC avec 13 sacs. Watt est le troisième joueur depuis que les sacs sont devenus une statistique officielle en 1982 à obtenir au moins 13 sacs en trois de ses quatre premières saisons. … Steelers LB Vince Williams devrait revenir après avoir raté deux matchs tout en étant sur la liste de réserve / COVID-19. La défense contre la course de Pittsburgh a glissé en l’absence de Williams, cédant 104 verges à Buffalo et 152 aux Bengals. … Astuce fantastique: Dans quels chiffres être un jeu à faible score, la montée de Taylor semble être le meilleur pari contre une défense qui n’a pas pu empêcher les Bengals unidimensionnels de courir à volonté à la fin de la semaine dernière.

___

Le rédacteur AP Sports Mike Marot d’Indianapolis a contribué à ce rapport.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL